به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی صبح پنجشنبه در برنامه «صبح و نشاط» که با حضور پرشور مردم شهر آمل در پارک دهکده طلایی و همزمان با هفته تربیتبدنی برگزار شد، بر ضرورت گسترش ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی در استان تأکید کرد.
بریمانی با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در عرصه ورزش کشور گفت: این استان همواره یکی از قطبهای اصلی ورزش ایران بوده و سهم چشمگیری از افتخارات ملی در رقابتهای بینالمللی را ورزشکاران مازندرانی رقم زدهاند.
وی افزود: مردم مازندران به ورزش علاقهمند و پرانرژی هستند، اما لازم است در کنار توجه به ورزش قهرمانی، بستر مناسبی برای فعالیتهای ورزشی عمومی نیز فراهم شود تا شادابی اجتماعی و روحیه ملی در شهرستانهای مختلف تقویت گردد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین با بیان اینکه کمتحرکی از عوامل اصلی بروز بیماریهایی چون دیابت، چاقی و مشکلات قلبی است، اظهار داشت: باید فرهنگ ورزش روزانه در میان مردم نهادینه شود تا سلامت جسم و روان در جامعه ارتقا یابد و کیفیت زندگی بهبود پیدا کند.
وی در ادامه از اجرای طرح «ورزش و مردم» در سراسر استان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف افزایش مشارکت عمومی در ورزش، شامل راهاندازی ورزشگاههای ایستگاهی و برگزاری ورزشهای صبحگاهی و عصرگاهی رایگان در پارکها و فضاهای عمومی است.
بریمانی از نهادها، شوراهای ورزشی و دستگاههای اجرایی خواست با حمایت استانداری در توسعه ورزش همگانی همکاری بیشتری داشته باشند و افزود: تأمین هزینههای این فعالیتها تنها از عهده ادارات ورزش برنمیآید و نیازمند همراهی همه دستگاهها و اقشار مختلف مردم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق جامعهای سالم و بانشاط تنها با همکاری همگانی ممکن است و باید همه در این مسیر نقش خود را ایفا کنیم.
