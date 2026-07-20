به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسماعیلی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز روند ثبتنام زائران اربعین حسینی اظهار کرد: تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم مازندران در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و این فرآیند تا روز اربعین ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در ثبتنام افزود: از تمامی متقاضیان درخواست میشود هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در سامانه سماح و انتخاب دقیق مرزهای خروج و ورود اقدام کنند تا برنامهریزی لازم برای خدماترسانی به زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
مدیرکل حج و زیارت مازندران با اشاره به اهمیت بیمه زائران تصریح کرد: برخورداری از پوشش بیمهای یکی از الزامات سفر اربعین است و زائران باید در زمان ثبتنام، نسبت به تکمیل این بخش نیز اهتمام ویژه داشته باشند.
اسماعیلی درباره زمان مناسب حضور زائران در عراق گفت: مواکب اربعین از دهم تا بیستم ماه صفر در کشور عراق مستقر و آماده ارائه خدمات هستند، از اینرو زائران بهتر است زمان سفر خود را متناسب با این بازه برنامهریزی کنند تا از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای خدمترسانی به زائران در حال انجام است، افزود: در حال حاضر ۳۵ موکب از استان مازندران برای خدمترسانی به زائران اربعین فعال شدهاند و دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل در تلاش هستند تا خدمات مناسب و مطلوبی به زائران حسینی ارائه شود.
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