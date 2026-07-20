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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

کشف ۱۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در کرمانشاه

کشف ۱۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در کرمانشاه

کرمانشاه - جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف یک محموله کالای قاچاق شامل لاستیک خودرو، داروی بی حسی، باطری، تجهیزات سیگار الکترونیکی و ماینر به ارزش ۱۶ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد اکبری اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پلیی امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود تعداد زیادی کالای قاچاق در یکی از باربری های کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی باربری مذکور شده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی بازرسی های لازم را به عمل آوردند.

سردار اکبری تصریح کرد: در بازرسی های انجام گرفته ۷۴ حلقه لاستیک خودرو، یک هزار و ۸ عدد داروی بی حسی، ۷۲۴ عدد باطری، ۳۷۲ عدد تجهیزات سیگار الکترونیکی و یک دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز کشف شد.

جانشین رئیس پلیس استان کرمانشاه ارزش محموله های قاچاق کشف را ۱۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا ۵ نفر دستگیر و موضوع تحت بررسی های تکمیلی قرار دارد.

وی در پایان مبارزه با قاچاق و افراد قاچاقچی را از مهمترین برنامه های پلیس کرمانشاه عنوان کرد و گفت: اجازه نمی دهیم عده ای معدود با هر نیت و انگیزه ای در نظام اقتصادف کشور اخلال ایجاد کنند.

کد مطلب 6893728

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