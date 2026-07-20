اعلام آمادگی گلنور برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال گلنور در سی و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال که از ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و با توجه به جنگ تحمیلی ناتمام ماند، فصل را در رده هفتم جدول ۱۱ تیمی مسابقات به پایان رساند.

کاراکالی‌ها در پایان هفته بیست و دوم پس از انجام ۱۹ بازی، ۸ برد و ۱۱ شکست در کارنامه خود ثبت کردند.

در بازه زمانی فعلی که چند تیم برای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر اعلام آمادگی کردند، وضعیت گلنور مبهم به نظر می‌رسید.

نماینده اصفهان تا کنون تحرک خاصی برای آماده‌سازی تیم نداشت و شرایط ویژه کشور تصمیم‌گیری مدیران مجموعه گلنور برای ادامه فعالیت در لیگ برتر بسکتبال را تحت تاثیر قرار داده بود.

البته صحبت‌هایی در خصوص تیم‌داری گلنوری‌ها در لیگ برتر والیبال نیز مطرح شده بود که این پیشنهاد در همان ابتدا با مخالفت مدیران این باشگاه مواجه شد.

هیچ صحبتی با من نشده است

حمیدرضا شمس، سرمربی فصل گذشته تیم بسکتبال گلنور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین شرایط این تیم اظهار داشت: هیچ صحبتی با من نشده است و در این خصوص مدیر ورزشی تیم باید پاسخ‌گو باشند.

وی افزود: برخلاف فصل اولی که با گلنور همکاری داشتم، فصل گذشته نیز شرایطی مشابه با وضعیت این فصل را تجربه کردیم.

شمس تصریح کرد: سال گذشته هم در چنین بازه زمانی مشخص نبود گلنور در لیگ تیم‌داری خواهد کرد یا خیر؛ در نهایت در فاصله یک ماه پیش از شروع لیگ تصمیم‌گیری نهایی برای شرکت در مسابقات صورت پذیرفت.

بستن تیم جوان تبعاتی دارد

مازیار میرعظیمی، مدیر ورزشی تیم بسکتبال گلنور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این تیم اظهار داشت: هنوز شکل و شمایل حضور تیم در لیگ قطعی نشده است و به احتمال زیاد با تیم جوانی راهی مسابقات خواهیم شد.

وی افزود: ترکیب تیم متشکل از تیمی خواهد بود که هم‌اکنون در لیگ استان فعالیت دارد و در کنار آن از چند بازیکن تیم گلنور شهرقدس و چند بازیکن تیم ملی جوانان استفاده خواهیم کرد.

میرعظیمی تصریح کرد: این تصمیمات باید در هیأت مدیره به تصویب برسد و پس از آن کادرفنی تیم معرفی خواهد شد، باید نسبت به بودجه و مربی‌ای که بتواند با جوانان کار کند ترکیب کادرفنی چیده شود.

مدیر تیم گلنور گفت: حمیدرضا شمس ۲ سال در باشگاه گلنور زحمت کشیده است و به گواه کارشناسان عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته است، قطعا اولویت ما ادامه همکاری با ایشان است اما باید دید با توجه به وضعیت تیم شرایط این همکاری مهیا خواهد بود یا خیر.

وی ادامه داد: بستن تیم جوان تبعاتی دارد و ما دوست نداریم به کارنامه درخشان آقای شمس خدشه‌ای وارد شود، بنابراین باید صحبت کنیم و به جمع‌بندی نهایی برسیم.

فصل جدید لیگ برتر بسکتبال در حالی از اواسط مهر ماه آغاز خواهد شد که تا کنون تیم‌های استقلال تهران، شهرداری گرگان، نفت آبادان، رعد و پدافند هوایی، پاس کردستان و نفت و گاز گچساران به صورت رسمی حضورشان در فصل جدید لیگ برتر را به سازمان لیگ اعلام کرده‌اند.