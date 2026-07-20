پرداخت مطالبات ۴۳۰۰ هزار فروشگاه کالابرگی در مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار احمدی از آغاز فرآیند پرداخت مطالبات فروشگاه‌های مشمول طرح کالابرگ، از گسترش شبکه رسمی توزیع در سطح استان مرکزی خبر داد.

وی با اشاره به پایداری روند خرید شهروندان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار و ۳۰۰ فروشگاه در سطح استان مرکزی به سامانه طرح کالابرگ متصل شده‌اند که این امر، امنیت خرید محصولات اساسی را برای مردم فراهم آورده است.

احمدی با اشاره به اقدامات نظارتی دولت، افزود: با هدف مهار دقیق بازار و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی، قراردادهای رسمی با تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مشمول که تاکنون فاقد قرارداد با شرکت «فارا» (رابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده‌اند، طی هفته جاری منعقد خواهد شد و باید اذعان کرد این اقدام با هدف تمرکز عرضه بر ۱۱ قلم کالای اساسی و افزایش نظارت مستقیم بر قیمت‌ها صورت می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: فروشگاه‌های مشمول موظف‌ هستند در بازه زمانی یک ماهه، نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی اقدام کنند، همزمان شرکت «فارا» نیز موظف است با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، اتصال دستگاه‌های پوز (POS) این فروشگاه‌ها را به سامانه رسمی تسریع کند.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم تصریح کرد: هیچ‌گونه خللی در روند خرید شهروندان ایجاد نخواهد شد و با ورود سریع‌تر فروشگاه‌های باقی‌مانده به شبکه رسمی، پایداری و سلامت بازار در استان مرکزی تضمین می‌شود.