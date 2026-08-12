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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

اجرای طرح شهید عجمیان در کشور؛ ۷۵ هزار کلاس درس بهسازی می‌شود

اجرای طرح شهید عجمیان در کشور؛ ۷۵ هزار کلاس درس بهسازی می‌شود

سمنان- معاون وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح شهید عجمیان برای بهسازی و شاداب‌سازی ۷۵ هزار کلاس درس خبر داد و گفت: تاکنون عملیات ۵۵ هزار کلاس انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر یک‌روزه وزیر آموزش و پرورش به سمنان در گلزار شهدای امام زاده یحیی علیه السلام این شهر، از اجرای طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی با بیان اینکه این طرح برای بهسازی و شاداب‌سازی ۷۵ هزار کلاس درس در کشور در دست اجرا است، افزود: عملیات مربوط به ۵۵ هزار کلاس درس انجام شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برای کلاس‌های باقی‌مانده نیز در فرصت پیش‌رو این طرح به‌زودی اجرایی می‌شود تا شرایط مناسبی برای دانش‌آموزان کشور فراهم شود.

خان‌محمدی با بیان اینکه تلاش کرده‌ایم مدارس آسیب‌دیده از جنگ را به چرخه آموزشی بازگردانیم، تأکید کرد: مدارسی که در جنگ رمضان و حملات دشمن به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند، تغییر و جانمایی جدید خواهند داشت.

وی افزود: سایر مدارس آسیب‌دیده نیز در هفته نخست شهریور ۱۴۰۵ به چرخه آموزشی بازمی‌گردند تا دانش‌آموزان بتوانند از این مدارس بهره‌برداری کنند.

کد مطلب 6915116

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