به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، زمان‌بندی مشخصی برای انواع فروشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: فروشگاه‌های خرد با گردش مالی ماهانه بیش از یک میلیارد تومان نیز تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند قرارداد خود را منعقد کرده و حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ به سامانه متصل شوند. همچنین سایر فروشگاه‌های خرد تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ مهلت دارند نسبت به اتصال صندوق فروشگاهی خود اقدام کنند.

لقمانی با تأکید بر اینکه رعایت این زمان‌بندی‌ها برای استمرار همکاری با طرح کالابرگ ضروری است، خاطرنشان کرد: در صورت عدم اجرای الزامات تعیین‌شده در مهلت‌های مقرر، دسترسی فروشگاه‌ها به سامانه کالابرگ الکترونیکی قطع خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هزینه‌های اجرایی طرح گفت: دریافت کارمزد طرح تا زمان تصویب مراجع ذی‌صلاح از دستور کار خارج شده و از متن قراردادها حذف شده است.

لقمانی از تمامی فروشگاه‌های مشمول خواست با برنامه‌ریزی مناسب، در مهلت‌های اعلام‌شده نسبت به انعقاد قرارداد و اتصال صندوق فروشگاهی خود اقدام کنند تا ارائه خدمات به مردم بدون وقفه ادامه یابد.