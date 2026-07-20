به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته بهزیستی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه رهبر شهید و فرزانهی انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت دستگاه بهزیستی در جامعه، اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یک مجموعهی گسترده و تأثیرگذار وظایف خطیری در حوزههای اجتماعی حمایت از خانوادهها توانیابان و اقشار آسیبپذیر بر عهده دارد.
فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای این نهاد در خدمترسانی به جامعه هدف، گفت: این دستگاه گسترده بخش مهمی از تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعهی هدف خود به ویژه خانوادهها و توانیابان عزیز به کار گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه کارکنان بهزیستی در شرایط سخت کشور مجاهدتهای بینظیری انجام دادهاند، افزود: در حوزه جنگ رمضان و شرایط خاص کشور کارکنان خدوم بهزیستی برای کودکان و مددجویان مادری کردند و سنگر خود را ترک نکردند، آنان در خط مقدم خدمترسانی ماندند و نقش بیبدیلی در موفقیت این دستگاه ایفا نمودند این ایثار و مجاهدت نشاندهندهی عمق تعهد و اخلاص پرسنل این نهاد است.
فرماندار بوشهر با اشاره به شرایط جنگی کشور و حملات اخیر دشمن، اعلام کرد: این روزها شرایط کشور شرایط خاصی است چراکه دشمنان جنایتکار حملات نظامی را علیه خاک سرزمینمان در اقصینقاط ایران عزیز انجام داده و جنگی را علیه پیشانی ما آغاز کرده است، آنچه که باعث شده در مراحل مختلف این جنگ چندماهه و چندمرحلهای مقاوم باشیم همافزایی همدلی و تلاش برای اتحاد مقدسی است که رهبر شهیدمان در آخرین روزهای زندگی مبارکشان همهی ما را به آن توصیه و تأکید کردند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه ویژه به خانوادهها و افزایش تابآوری اجتماعی، تصریح کرد: در این روزهای سخت کار شما در بهزیستی سختتر شده است گزارش هایی که از نحوه خدمات رسانی پرسنل بهزیستی و مجموعه های وابسته ذکر شد، نشاندهندهی مجاهدت بزرگی است که پرسنل بهزیستی در مراکز مختلف محل خدمت به مردم است.
فرماندار بوشهر خطاب به کارکنان بهزیستی بوشهر تاکید کرد: باید در این روزها و ماهها بیش از پیش به تابآوری خانوادهها کمک کنیم و از این رو در سطوح مختلف کار شما سختتر از گذشته است.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی خلاقانه برای بهبود شرایط اجتماعی، بیان کرد: همافزایی و تلاش برای ایجاد تابآوری در برابر جنگ و پیامدهای روانی آن برای خانوادهها فرزندان و حوزههای اجتماعی انتظاری است که از مجموعهی بهزیستی میرود و امید است برنامههای جدید و خلاقانهای در حوزههای اجتماعی و حمایتی در استان و شهرستان بوشهر مورد توجه قرار گیرد چراکه مددجویان و خانوادههای عزیز چشمانتظار خدمات شما هستند.
فرماندار بوشهر همچنین در پایان گفت: سلامتی و سربلندی همهی پرسنل خدوم بهزیستی را از خداوند متعال مسئلت دارم و بر این باورم که این دستگاه همواره در کنار مردم و سنگر مقاومت و تابآوری اجتماعی موفق خواهد بود.
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