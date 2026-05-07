به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی و کارگروه سلامت استان با اشاره به تأثیرات اقتصادی جنگ و بحران‌ها بر معیشت خانوارها اظهار کرد: جنگ آسیب‌های قابل‌توجهی بر وضعیت اقتصادی مردم وارد می‌کند؛ به همین دلیل تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زایی و حمایت از خانواده‌ها به‌صورت مستقیم بر بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار است.



استاندار بوشهر با اشاره به نقش دستگاه‌های حمایتی در این زمینه گفت: کمیته امداد، بهزیستی و جمعیت هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم با تقویت معیشت خانواده‌های نیازمند در کاهش آسیب‌ها و افزایش تاب‌آوری اجتماعی نقش ایفا کنند.

اجرای رویداد عهدواره «محله پای‌کار ایران»



زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طراحی رویداد عهدواره «محله پای‌کار ایران» گفت: این رویداد با هدف تقویت نقش‌آفرینی مردم در مدیریت و پیشرفت محلات از سوی دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر طراحی شده و باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با مشارکت فعالانه محلات اجرایی شود.

با اشاره به اینکه جنگ و بحران‌ها زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی می‌شوند، اظهار کرد: پیشگیری از آسیب‌ها و تقویت تاب‌آوری اجتماعی یک ضرورت است و باید دستگاه‌ها برنامه‌های منسجم، هدفمند و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه تدوین کنند.

ضرورت مستندسازی اقدامات دستگاه‌ها در دوران جنگ

وی با تأکید بر ضرورت مستندسازی اقدامات دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سلامت نیازمند ثبت، جمع‌بندی و مستندسازی دقیق است تا در برنامه‌ریزی‌های آینده نقش ایفا کند.



استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه جوانان خلاق استان در حوزه تولید محتوا، برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های هنری افزود: از ابتکارها و خلاقیت‌های جوانان باید در فرایند مستندسازی بهره گرفت، چرا که آثار تولیدی آنان می‌تواند در ارتقای سواد رسانه‌ای و تقویت گفتمان اجتماعی مؤثر باشد.



زارع با بیان اینکه پیشگیری به‌موقع از حوادث و آسیب‌ها نقش مؤثری در کاهش ناهنجاری‌ها و حفظ سلامت روان جامعه دارد، خاطرنشان کرد: طراحی الگوهای تاب‌آوری متناسب با آسیب‌های اجتماعی می‌تواند خانواده‌ها را توانمندتر کرده و زمینه مقابله با تهدیدات اجتماعی را فراهم آورد.



وی افزود: اقدامات فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و خدمات درمانی در بخش‌های مختلف، از جمله روانشناسی، مشاوره و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری جامعه دارد؛ ازاین‌رو ضرورت دارد این خدمات نیز ارائه شود.

لزوم تداوم اجتماعات شبانه مردم

وی همچنین اجتماعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: تداوم این اجتماعات یک ضرورت است و در این راستا افزایش نشاط اجتماعی با مشارکت مردم مورد تأکید است.



استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه افزایش تاب‌آوری اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر، هماهنگ و پایدار است، اظهار داشت: تقویت طرح‌های اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و مشارکت همه دستگاه‌ها در برنامه‌های اجتماعی می‌تواند جامعه‌ای سالم‌تر، توانمندتر و تاب‌آورتر برای آینده رقم بزند.