قایق صیادی متخلف در بوشهر متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به مبارزه شبانه‌روزی، مستمر و هدفمند یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با صید غیرمجاز اظهار کرد: عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر مستقر در پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر، در قالب گشت مشترک با عوامل پست کنترل مرزی و مراقبتی اسکله صیادی جلالی، حین گشت‌زنی در حوضچه این اسکله، یک فروند قایق صیادی را مورد بررسی و بازدید نظارتی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی و با رعایت کامل قوانین و مقررات و موازین شرعی، ادوات صیادی ممنوعه ترال از شناور مذکور کشف شد که شامل یک رشته تور ترال میگوی قایق، یک جفت تخته صید ترال قایق، دو حلقه طناب و دو عدد دیرک ترال بود.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از کشف ادوات ممنوعه، پرونده تخلف صیادی برای شناور یادشده تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.

سرهنگ منفردیان در پایان بر تداوم نظارت‌ها و گشت‌های مشترک دریایی و ساحلی تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با هرگونه تخلف در حوزه صید و صیادی، به‌ویژه استفاده از ادوات ممنوعه و مخرب ذخایر آبزیان، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.