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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

قایق صیادی متخلف در بوشهر متوقف شد

قایق صیادی متخلف در بوشهر متوقف شد

بوشهر-فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از توقیف یک فروند قایق صیادی متخلف به دلیل حمل و نگهداری ادوات صیادی ممنوعه ترال در گشت مشترک با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به مبارزه شبانه‌روزی، مستمر و هدفمند یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با صید غیرمجاز اظهار کرد: عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر مستقر در پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر، در قالب گشت مشترک با عوامل پست کنترل مرزی و مراقبتی اسکله صیادی جلالی، حین گشت‌زنی در حوضچه این اسکله، یک فروند قایق صیادی را مورد بررسی و بازدید نظارتی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی و با رعایت کامل قوانین و مقررات و موازین شرعی، ادوات صیادی ممنوعه ترال از شناور مذکور کشف شد که شامل یک رشته تور ترال میگوی قایق، یک جفت تخته صید ترال قایق، دو حلقه طناب و دو عدد دیرک ترال بود.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: پس از کشف ادوات ممنوعه، پرونده تخلف صیادی برای شناور یادشده تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.

سرهنگ منفردیان در پایان بر تداوم نظارت‌ها و گشت‌های مشترک دریایی و ساحلی تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با هرگونه تخلف در حوزه صید و صیادی، به‌ویژه استفاده از ادوات ممنوعه و مخرب ذخایر آبزیان، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6894083

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