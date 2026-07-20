اهدای اعضای جوان ۳۵ ساله کهگیلویه و بویراحمدی به چند بیمار نیازمند

اکوان پایمرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «مسلم خشنودی سیدشاه‌غالب»، ۳۵ ساله، بر اثر سانحه رانندگی دچار خونریزی شدید مغزی و مرگ مغزی شد.

وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده ایثارگر این بیمار، اعضای قابل اهدای وی شامل کبد و هر دو کلیه برای پیوند به بیماران نیازمند برداشت شد.

مسئول هماهنگ‌کننده تیم اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه اهدای عضو اقدامی انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است، تصریح کرد: این مورد، ششمین اهدای عضو ثبت‌شده در استان کهگیلویه و بویراحمد از ابتدای سال جاری تاکنون است.

پایمرد ضمن قدردانی از خانواده مرحوم مسلم خشنودی سیدشاه‌غالب، فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای عضو را عاملی مؤثر در نجات جان بیماران نیازمند پیوند دانست و بر ترویج این فرهنگ ارزشمند تأکید کرد.