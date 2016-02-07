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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد:

اهدای عضو جانباز جنگ تحمیلی در یاسوج

اهدای عضو جانباز جنگ تحمیلی در یاسوج

یاسوج- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اهدای عضو جانبازجنگ تحمیلی در بیست و چهارمین اهدای عضو سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، پرویز یزدان پناه گفت: اهدای کبد جانباز۵۵ ساله، از سادات امام زاده مختارشهرستان بویراحمد که بر اثرسانحه ای دچار خونریزی مغزی و مرگ مغزی شده بود، به  بیمار نیازمند، زندگی تازه ای بخشید.

وی بیان کرد: با پیشنهاد مسئول پیوند اعضای دانشگاه و پس از اظهار رضایت خانواده مرحوم "سید کرامت متولی"، تیم جراحی پیوند اعضای شیراز در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج حضور یافته و عضو نام برده را پس از خارج کردن از بدن بیمار، به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داده و به بیماران نیازمند به این اعضای حیاتی پیوند داده شد.

یزدان پناه تصریح کرد: این جانباز سرافرازنه تنها در دوران هشت سال دفاع مقدس از خود ایثارگری  نشان داد، بلکه پس از مرگ نیز با اهدای عضوی از بدن این ایثارگری وجانبازی را تداوم بخشید.

کد مطلب 3044206

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