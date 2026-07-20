  1. استانها
  2. قم
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی برای مهار گرد و غبار قم تا پایان سال

سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی برای مهار گرد و غبار قم تا پایان سال

قم- معاون استاندار قم با اشاره به اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار در استان، از سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی تا پایان سال در حوزه مهار کانون‌های گرد و غبار و بیابان‌زدایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری عصر دوشنبه در نشست کارگروه گرد و غبار استان که در فرمانداری کهک برگزار شد، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با گرد و غبار اظهار کرد: برنامه‌های اجرایی مرتبط با کنترل کانون‌های تولید گرد و غبار و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی بر اساس مصوبات ملی در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: طرح جامع مقابله با کانون‌های گرد و غبار و بیابان‌زدایی استان قم سال گذشته در ستاد ملی آلودگی هوا مستقر در سازمان حفاظت محیط زیست کشور به تصویب رسید و از زمان تصویب تاکنون، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه‌های مرتبط هزینه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پایان سال جاری ۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیز برای تکمیل و توسعه اقدامات پیش‌بینی‌شده در این حوزه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی گفت: تحقق اهداف این طرح‌ها نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است و اجرای دقیق برنامه‌های مقابله با گرد و غبار و بیابان‌زدایی باید با همکاری تمامی بخش‌های مسئول دنبال شود.

سامری با اشاره به وضعیت اقلیمی استان قم افزود: پیگیری‌های لازم درباره وضعیت کانون‌های گرد و غبار و روند اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی به‌صورت مستمر انجام شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب مصوبات ملی در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی و استانی برای پیشبرد این طرح‌ها، نقش مهمی در کاهش آثار ناشی از گرد و غبار و کنترل کانون‌های بحرانی خواهد داشت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، استان قم حدود ۱۰۰ هزار هکتار عرصه مستعد تولید گرد و غبار دارد که بخش قابل توجهی از آن در محدوده‌های بحرانی واقع شده است.

کانون‌های اصلی تولید گرد و غبار استان در دشت مسیله، پیرامون دریاچه نمک و مناطق بیابانی جنوب و شرق قم شناسایی شده و بیش از ۵۲ هزار هکتار از این عرصه‌ها در قالب برنامه‌های مقابله با گرد و غبار و بیابان‌زدایی تحت پوشش اقدامات اجرایی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6894134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها