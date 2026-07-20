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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

تصویب بازارچه مرزی هلاله شمالی گامی بلند برای توسعه ایلام است

تصویب بازارچه مرزی هلاله شمالی گامی بلند برای توسعه ایلام است

ایلام - استاندار ایلام گفت: تصویب بازارچه مرزی هلاله شمالی، گامی بلند برای توسعه اقتصاد مرزنشینان ایلام است.

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح بازارچه مرزی هلاله شمالی در نشست کمیسیون اقتصادی دولت، اظهار داشت: این مصوبه، گامی مهم و راهبردی در جهت رونق اقتصاد مناطق مرزی استان ایلام محسوب می‌شود و توسعه صادرات، افزایش دادوستد با کشور عراق و سایر کشورهای منطقه، تقویت مبادلات بازرگانی و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی استان را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این بازارچه مرزی با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور، اعضای کمیسیون و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام به تصویب رسیده، افزود: راه‌اندازی بازارچه هلاله شمالی، فرصت‌های شغلی جدیدی را برای مرزنشینان ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در بهبود معیشت و کاهش بیکاری در مناطق مرزی استان ایفا خواهد کرد و این اقدام، نشان از عزم جدی دولت برای توسعه متوازن و توجه به مناطق محروم و مرزی دارد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه پیگیری برای تصویب و راه‌اندازی بازارچه مرزی چنگوله در مهران نیز به عنوان یکی از اولویت‌های دیپلماسی مرزی استان ادامه دارد، تصریح کرد: مسئولان استان امیدوارند این مطالبه نیز در آینده نزدیک محقق شود و با راه‌اندازی این بازارچه‌ها، شاهد تحول چشمگیری در حوزه تجارت مرزی و ارتقای سطح زندگی مردم منطقه باشیم.

کرمی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه مرزهای استان و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، یکی از رویکردهای اصلی دولت در استان است، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از بازارچه هلاله شمالی و سایر پروژه‌های مرزی، می‌توان به رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق کسب‌وکار در مناطق مرزی استان امیدوار بود؛ در این خصوص هم تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تسریع در اجرای این طرح‌ها هستند.

کد مطلب 6894145

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