لفاظی دوباره ترامپ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه ادعاهای پیشین خود در خصوص تسلط کشورش بر تنگه راهبردی هرمز را رد کرده و ادعا کرد: از این لحظه به بعد، هرگاه ایران به سوی یک کشتی‌ در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، گلوله توپ، پهپاد و چه با هر وسیله یا سلاح دیگر، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و منهدم خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا که تجاوز غیرقانونی کشورش به ایران و تنش آفرینی در منطقه موجب بروز ناامنی در این تنگه شده است، مدعی شد: از جمله تأسیساتی که در نزدیکی پایتخت (تهران) یا درون آن قرار دارند (را بمباران خواهم کرد).

این در حالیست که ترامپ تا کنون از سر استیصال مقابل توانمندی های دفاعی تهران بارها تهدیدهای واهی و نخ نمایی را علیه ایران مطرح کرده است؛ لفاظی هایی که با پاسخ عملی نیروهای دفاعی ایران موجب عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از مواضع اعلامی اش شده است.