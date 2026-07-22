به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مراسم یادبود نظامیان به هلاکت رسیده این کشور در جنگ علیه ایران، در تلاش برای پاسخ به موج انتقادهای داخلی علیه تجاوز پرهزینه اش به خاک ایران و تبعات آن به ویژه در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی، ادعا کرد: ایرانی ها بهای سنگینی خواهند پرداخت و توانمندی هایشان نابود خواهد شد!
رئیس جمهور آمریکا بر خلاف موضع پیشین خود که گفته بود آمریکایی ها از توافق با تهران استقبال می کنند، اکنون مدعی شد: آمریکاییها مخالف جنگ نیستند و هیچکس نمیخواهد ایران به سلاح هستهای دست یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اخیراً از «تفاهمنامه اسلامآباد» خارج شد و با دستور او بار دیگر تجاوز نظامی علیه ایران ازسرگرفته و با پاسخ قدرتمندانه نیروهای مسلح ایران روبرو شد، روز دوشنبه با انتشار یک تصویر از نتایج یک نظرسنجی در فضای مجازی اعلام کرد که آمریکاییها از توافق صلح با ایران حمایت میکنند.
بر اساس این نظرسنجی بیش از ۶۰ درصد آمریکاییها با امضای توافق صلح با ایران موافقت کردهاند و بیش از ۱۵ درصد اعلام کردند که نظری در این خصوص ندارند. نزدیک به ۲۵ درصد نیز اعلام کردهاند که با این توافق مخالف هستند.
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