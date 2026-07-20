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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

ترامپ: آمریکایی ها از توافق با ایران حمایت می‌کنند

ترامپ: آمریکایی ها از توافق با ایران حمایت می‌کنند

رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک نظرسنجی اعلام کرد که اکثریت آمریکایی‌ها به صورت چشمگیری از توافق صلح با ایران حمایت می‌کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اخیراً از «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» خارج شد و با دستور او بار دیگر تجاوز نظامی علیه ایران از سرگرفته شد و با پاسخ قدرتمندانه نیروهای مسلح ایران روبرو شد، امروز دوشنبه با انتشار یک تصویر از نتایج یک نظرسنجی در فضای مجازی اعلام کرد که آمریکایی‌ها از توافق صلح با ایران حمایت می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها با امضای توافق صلح با ایران موافقت کرده‌اند و بیش از ۱۵ درصد اعلام کردند که نظری در این خصوص ندارند. نزدیک به ۲۵ درصد نیز اعلام کرده‌اند که با این توافق مخالف هستند.

ترامپ: آمریکایی ها از توافق با ایران حمایت می‌کنند

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده است که بیشتر مردم آمریکا معتقدند دونالد ترامپ به اشتباه خود را درگیر جنگی کرده است که تبعات اقتصادی منفی زیادی برای این کشور و معیشت مردم آن به دنبال داشته و پیروزی در آن قابل تضمین نیست. آمریکایی ها معتقدند که ارتش آمریکا باید از هدر دادن مالیات‌های این کشور در ماجراجویی‌های نظامی ده ها هزار کیلومتر دورتر از مرزهای آمریکا دست بردارد.

کد مطلب 6893767

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    نظرات

    • سعید IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      2 0
      پاسخ
      اگر یادت باشه ترامپ قمارباز یه بار باهاتون توافق کردیم یه هفته بیشتر طول نکشید ازش خارج شدید و بمباران رو شروع کردید .

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