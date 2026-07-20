کاخ سفید: ترامپ در مراسم انتقال اجساد نظامیان آمریکایی شرکت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم اکنون با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس از حضور ترامپ در مراسم انتقال اجساد نظامیان به هلاکت رسیده آمریکای به این کشور خبر داد.

سخنگوی کاخ سفید زمان این رویداد را سه شنبه عصر به وقت محلی اعلام کرد.

کارولین لویت در این خصوص نوشت که ترامپ در مراسم انتقال نظامیان کشته‌ شده آمریکا به پایگاه هوایی دوور که عصر سه‌شنبه به وقت محلی برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.

این در حالیست که خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

پیش از این نیز، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا اذعان کرده بود که در پی حملات ایران به پایگاه موفق السلطی اردن، ۲ نظامی آمریکایی کشته شده و یک نفر نیز مفقود شده است.