پیشنهاد سه ماه بخشودگی اجاره مستاجران شهرداری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، چهارصدونوزدهمین جلسه رسـمی ششـمین دوره شــورای اسـلامی شهر تــهران برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در آغاز چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پیامبر اسلام (ص)، اهل‌بیت (ع)، حضرت ولی‌عصر (عج)، امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، بر ادامه راه شهدا تأکید کرد.

چمران با اشاره به مناسبت‌های تقویمی، سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران، سالگرد شهادت حضرت رقیه (س)، روز بزرگداشت آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و روز شهدای ۳۰ تیر را گرامی داشت.

وی درباره قیام ۳۰ تیر اظهار کرد: پس از برکناری محمد مصدق و انتصاب قوام‌السلطنه از سوی محمدرضا شاه، آیت‌الله کاشانی با صدور اعلامیه‌ای به این اقدام اعتراض کرد و مردم نیز در حمایت از این اعتراض به خیابان‌ها آمدند. در جریان این قیام، شماری از مردم به شهادت رسیدند و در نهایت شاه ناچار شد قوام‌السلطنه را برکنار کرده و بار دیگر حکم نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به روز بزرگداشت سلمان فارسی، از جایگاه والای این صحابی بزرگ پیامبر اسلام (ص) یاد کرد.

چمران در ادامه با تسلیت درگذشت مادر شهیدان مظفر، گفت: این بانوی صبور که سال‌ها در فراق سه فرزند شهید خود، حسن، علی و حجت‌الاسلام رضا مظفر، استقامت کرد، سرانجام به فرزندان شهیدش پیوست. از خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای خانواده، به‌ویژه دکتر مظفر، صبر و اجر مسئلت داریم.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های منطقه، مدعی شد که آمریکا با حمله به برخی زیرساخت‌های کشور از جمله پل‌ها، تونل‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن، به دنبال افزایش فشار بر ایران است.

چمران ضمن قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نیروهای مسلح اقدامات ارزشمند و مؤثری در دفاع از کشور انجام داده‌اند و امیدواریم با تقویت توان بازدارندگی، امنیت و آرامش کشور بیش از پیش حفظ شود.

شهرداری تهران درباره وضعیت تجهیزات شهری جمع‌آوری‌شده در مراسم تشییع گزارش شفاف ارائه کند

در ادامه؛ سوده نجفی، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران،با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی، انتظامی، نیروهای مردمی و داوطلبان در برگزاری این مراسم، از تلاش‌های کارکنان شهرداری تهران، از جمله پاکبانان، نیروهای خدمات شهری، عوامل اجرایی، رانندگان، آتش‌نشانان، نیروهای فنی، کارکنان مناطق ۲۲گانه، شرکت‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری تقدیر کرد.

نجفی گفت: اقدام جهادی و به‌موقع نیروهای عملیاتی و اجرایی شهرداری در جمع‌آوری نرده‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و سایر المان‌های شهری در مسیر برگزاری مراسم، نقش مؤثری در تسهیل تردد عزاداران و برگزاری منظم این آیین داشت.

عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی، خواستار ارائه گزارشی شفاف از سوی شهرداری تهران درباره وضعیت تجهیزات شهری جمع‌آوری‌شده شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نرده‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، تجهیزات ترافیکی و مبلمان شهری از سرمایه‌های عمومی شهر محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود شهرداری گزارشی مستند درباره نحوه مدیریت این تجهیزات به شورای شهر ارائه کند.

نجفی دو مطالبه مشخص را در این زمینه مطرح کرد و افزود: نخست، شهرداری باید برنامه زمان‌بندی بازنصب ایستگاه‌های اتوبوس، تجهیزات ترافیکی و سایر المان‌های شهری را به‌منظور بازگشت سریع شرایط عادی به معابر و بهره‌مندی شهروندان از خدمات شهری اعلام کند.

وی ادامه داد: دوم، لازم است گزارشی درباره نحوه نگهداری، حفاظت و انبارش این تجهیزات در مدت زمان جمع‌آوری ارائه شود تا اطمینان حاصل شود از هرگونه آسیب، مفقودی، استهلاک غیرمتعارف یا کاهش عمر مفید این سرمایه‌های عمومی جلوگیری شده است.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان از شهردار تهران خواست در اسرع وقت گزارش کتبی درباره این موارد را به شورای شهر ارائه کند تا در چارچوب وظایف نظارتی شورا، امکان بررسی، پیگیری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان فراهم شود. وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش کارکنان شهرداری، بازنصب تجهیزات و بازگشت کامل مبلمان شهری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حفظ و صیانت از اموال عمومی انجام شود.

در ادامه، علی نصیری مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: مرجع تشخیص چهار نوع تعمیرات منازل مسکونی آسیب دیده از جنگ چند بار تغییر کرد اما در نهایت تصمیم گرفتیم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در ابتدا برای مشاوره فنی در جنگ ۱۲ روزه از نظام مهندسی ساختمان استفاده می کردیم اما در جنگ ۴۰ روزه از ظرفیت مرکز تحقیقات شهرسازی ذیل وزارت راه و شهرسازی استفاده شد که هم مبنای آواربرداری سازمان آتش نشانی و هم مبنای استناد کارشناسان دادگستری بود. به جز ایمنی گاز، نظام مهندسی در جنگ ۴۰ روزه ورودی در این زمینه نداشت.

در ادامه، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه برای تعمیرات ساختمان های گروه اول، دوم و سوم شهرداری هزینه می کند، یادآور شد: برای گروه چهارم باید امتیازات لازم برای تمام کاربری ها جهت تخریب و نوسازی مورد توجه قرار بگیرد.

بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه برای تعمیرات ساختمان های گروه اول، دوم و سوم شهرداری هزینه می کند، یادآور شد: برای گروه چهارم باید امتیازات لازم برای تمام کاربری ها جهت تخریب و نوسازی مورد توجه قرار بگیرد.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه برای تعمیرات ساختمان های گروه اول، دوم و سوم شهرداری هزینه می کند، یادآور شد: برای گروه چهارم باید امتیازات لازم برای تمام کاربری ها جهت تخریب و نوسازی مورد توجه قرار بگیرد.

شناسایی خانه های تاب‌آوری محله ای

آخوندی با بیان اینکه شهرداری مکلف است نسبت به شناسایی خانه های تاب آوری محله ای برای خدمات مشاوره، آموزش، اسکان اضطراری و درمانی اقدام کند، گفت: شهرداری موظف است نسبت به همکاری با دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و نیروهای مسلح برای نوآوری در طراحی شهری مقاوم، تاب آوری محلات و آموزش های شهروندی در موارد بحران به قید فوریت اقدام لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: با توجه به شرایط اضطراری و جنگی بدون تغییر کاربری فضاهای سبز و بوستان ها و دقت کامل در حفظ عرصه های فضای سبز، شهرداری تهران مجاز است نسبت به بازطراحی پارک ها و فضاهای سبز و پایش عرصه بوستان هایی که امکان استقرار شهروندان را دارند، با استقرار یگان های امدادی، انتظامی و آتش نشانی نسبت به ارائه خدمات به شهروندان از جمله استقرار تانکرهای آب آشامیدنی، سرویس های بهداشتی پرتابل، ایجاد غرفه های مواد غذایی و اقلام ضروری و ایمن سازی تجهیزات و زیرساخت ها مانند پناهگاه ها، توسعه پارکینگ های زیرسطحی، روشنایی، انبارها و حذف سازه های خطرآفرین اقدام کند.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از این بندها پس از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسیده است، یادآور شد: ممکن است شهرداری اقداماتی را از همان زمان آغاز کرده باشد و باید دقت کافی داشت که در مصوبه فعلی مواردی در تضاد با مصوبه قبلی تصویب نشود.

در ادامه، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضعیت اجاره مستأجران شهرداری تهران گفت: پیشنهاد بنده این است که سه ماه بخشودگی اجاره برای مستاجران و سرمایه‌گذاران و افزایش سه ماهه زمان اجاره‌نشینی در دستور کار قرار بگیرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم تأکید کرد: تمام مستأجران شهرداری افراد ثروتمندی نیستند و توان مالی چندانی ندارند و این بخشودگی سه ماهه کمکی برای این افراد خواهد بود.