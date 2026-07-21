سومین تزار هوش مصنوعی کاخ سفید استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، او سه ماه قبل و یک هفته پس از آنکه «کولین برنز» رئیس پیشین این مرکز سمت خود را ترک کند، منصوب شده بود. البته هنوز دلیلی برای استعفای فال اعلام نشده است. وی پیش از رهبری CAISI ، مدیر دفتر علوم وزارت انرژی آمریکا در دوره نخست ریاس جمهوری دونالد ترامپ بود و همچنین سرپرست «آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته انرژی» (ARPA-E) در همین وزارتخانه بود. وی همچنین در «دفتر تحقیقات نیروی دریایی» (ONR) وزارت انرژی نیز فعالیت می‌کرد.

قبل از فال و برنز این مرکز تحت رهبری «دیوید ساکس» بود که لقب او در آن زمان تزار هوش مصنوعی و رمز ارز کاخ سفید بود.

ساکس نیز در ماه مارس سال جاری میلادی از سمت خود کناره گیری کرد. CAISI که تحت نظارت انستیتو ملی استاندارد و فناوری فعالیت می کند، نهاد اصلی برای توسعه استانداردهای فناورانه و روش‌های آزمون برای مدل‌های هوش مصنوعی، و همچنین ارزیابی مخاطرات امنیت سایبری است. با این حال، سازمان مذکور در مرکز جنجال اخیر پیرامون ارزیابی ریسک مدل‌های هوش مصنوعی قرار نداشت.

جنجال مذکور در ماه ژوئن و زمانی رخ داد که وزارت بازرگانی آمریکا یک دستورالعمل مبهم درباره محدودیت های صادراتی را اعلام کرد که طبق آن آنتروپیک مجبور شد مدل های هوش مصنوعی مایتوس و فابل را در بازار مسدود کند. این ممنوعیت در پایان ماه ژوئن لغو شد.

در کاخ سفید در اوایل ماه جولای یک دستور اجرایی برای یک برنامه جدید نظارت بر ایمنی هوش مصنوعی به نام « عقاب طلایی» امضا شد که مرکزی برای هماهنگی در زمینه آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری ایجاد می‌کند.