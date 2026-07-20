نتفلیکس استارتاپ هوش مصنوعی بن افلک را خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از variety، پلتفرم نتفلیکس در تازه‌ترین اسناد مالی خود اعلام کرد که برای خرید استارتاپ «InterPositive»، شرکت فعال در حوزه فیلم‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی، متعلق به بن افلک، بازیگر و کارگردان سرشناس هالیوودی، ۵۸۷ میلیون دلار هزینه پرداخت کرده است. این شرکت پیش‌تر در ماه مارس از نهایی شدن این معامله خبر داده بود، اما ارزش مالی آن تا امروز به صورت رسمی منتشر نشده بود.

همزمان با اعلام این خرید، بن افلک تأکید کرده بود که هدف از توسعه فناوری‌های شرکت «InterPositive»، حفظ قدرت خلاقیت انسانی در فرآیند فیلم‌سازی است. به گفته او، ابزارهای هوش مصنوعی این شرکت در مرحله پس‌تولید به فیلم‌سازان کمک می‌کنند تا مشکلات رایج تولید، از جمله فقدان برخی نماها، جایگزینی پس‌زمینه‌ها یا اصلاح نورپردازی نامناسب را با سرعت و کیفیت مناسب برطرف کند.

نتفلیکس پیش‌تر اعلام کرده بود که تمامی اعضای تیم «InterPositive» به این شرکت خواهند پیوست و بن افلک نیز به‌عنوان مشاور ارشد با نتفلیکس همکاری خواهد کرد. در زمان اعلام توافق، جزئیات مالی معامله منتشر نشد و تنها گزارش‌هایی از جمله مقاله بلومبرگ ارزش احتمالی آن را تا حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرده بودند.

افشای رقم نهایی این قرارداد همزمان با انتشار گزارش مالی جدید نتفلیکس، تصویری روشن‌تر از راهبرد این شرکت در به‌کارگیری هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. نتفلیکس اعلام کرده است که تاکنون حدود ۳۰۰ عنوان از آثار این پلتفرم از فناوری هوش مصنوعی مولد در فرآیند تولید یا پس‌تولید استفاده کرده‌اند. همین آمار سبب شده است که بسیاری از کارشناسان اعلام کنند این فناوری به تدریج به یکی از ابزارهای عملیاتی مهم در صنعت سرگرمی تبدیل شده است.