عرضه یک مدل هوش مصنوعی ارزان چینی دیگر آمریکا را ترساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شرکت چینی «مون شات» مدل هوش مصنوعی منبع باز «کیمی کی ۳»(Kimi K۳) را معرفی کرده که بازارهای سهام و مدیران شرکت های فناوری غربی را تکان داده زیرا بیم آن وجود دارد که مدل های کسب و کاری و برتری فناوری آمریکا را به خطر بیندازد.

این مدل به اندازه پیشرفته ترین سیستم های هوش مصنوعی که اوپن ای آی و آنتروپیک عرضه کرده اند، قدرتمند و از سوی دیگر هزینه ارائه آن نیز ارزان تر است. «مون شات» همچنین به افراد اجازه می دهد کدهای زیربنایی این مدل را به طور رایگان دانلود و اصلاح کنند.

شرکت چینی مذکور روز یک شنبه مجبور به توقف پذیرش اشتراک های جدید شد زیرا تقاضای انبوه برای استفاده از مدل جدید آن سرورها را از کار انداخت.

از سوی دیگر علی بابا غول فناوری چینی اعلام کرد مشغول آماده سازی نسخه جدیدی از هوش مصنوعی منبع باز «کوئن» است که طبق ادعاها یکی از قدرتمندترین مدل های موجود به حساب می آید و تنها اندکی از پیشرفته‌ترین سیستم شرکت آنتروپیک عقب‌تر قرار دارد.

عرضه مدل های هوش مصنوعی گفته شده، در حالی است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای ترویج مدل های چینی این فناوری در کشورهای در حال توسعه تلاش دارد. چنین اقدامی ممکن است به نهادینه سازی هوش مصنوعی تحت کنترل چین در کشورهای مختلف منجر شود.

ارزش سهام شرکت های فناوری سراسر جهان در هفته گذشته سقوط کرد و نگرانی‌هایی وجود دارد که این افت قیمت، امروز نیز ادامه یابد زیرا سرمایه‌گذاران تعطیلات آخر هفته را صرف بررسی و درک پیامدهای «کیمی کی۳» کردند.

« کیمی کی ۳» بزرگترین مدل هوش مصنوعی منبع باز جهان از لحاظ تعداد پارامتر است. تعداد پارامترها مقیاسی از قدرت مدل هوش مصنوعی است . همچنین تحلیل های وب سایت Artificial Analysis و Arena.ai نشان داد این مدل چینی عملکرد مشابه پیشرفته ترین محصولات شرکت های آمریکایی اوپن ای آی و آنتروپیک دارد.