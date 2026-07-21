نماز، محور آرامش و رمز پیروزی جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدنصیر حسینی صبح سه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان با بیان اینکه نماز مهمترین عامل سعادت انسان در دنیا و آخرت است، اظهار کرد: اعمال عبادی و معرفت الهی، بهویژه نماز که کلید رستگاری است، انسان را به سعادت واقعی میرساند و کسانی که زندگی خود را با نور نماز مزین کنند، مشمول رحمت الهی خواهند شد.
وی با اشاره به جایگاه نماز در آموزههای اسلامی افزود: اسلام بر پایههای اساسی بنا شده که نماز از مهمترین آنهاست و انسان باید در همین دنیا راه معرفت الهی را بپیماید تا در آخرت نیز از این نور بهرهمند شود.
امام جمعه یاسوج با تأکید بر نقش ایمان و معنویت در مقاومت ملتها، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ جهانی قرار داریم و آنچه تاکنون موجب ایستادگی و پیروزی جبهه مقاومت شده، ایمان و اقامه نماز است. کسانی که اهل نماز هستند، از ایمان عمیقتری برخوردارند و در میدانهای سخت، استقامت بیشتری از خود نشان میدهند.
وی با اشاره به تاریخ صدر اسلام، خاطرنشان کرد: مسلمانان در آغاز اسلام، بدون برخورداری از حکومت و امکانات گسترده، تنها با تکیه بر ایمان، اخلاق اسلامی و معنویت توانستند بر امپراتوریهای بزرگ زمان غلبه کنند، در حالی که قدرتهایی مانند آمریکا بر پایه ظلم، کشتار و بیعدالتی شکل گرفتهاند.
آیت الله حسینی با مقایسه اخلاق اسلامی با رفتار دشمنان در جنگها، گفت: حتی مورخان مسیحی نیز به تفاوت رفتار مسلمانان در میدان نبرد اذعان کردهاند. رزمندگان اسلام همواره اصول اخلاقی و انسانی را رعایت کردهاند و این رویکرد در دوران دفاع مقدس و امروز نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: دشمن ما خبیث و جنایتکار است و در همان آغاز حملات خود، مدرسهای را هدف قرار داد و دهها کودک را به شهادت رساند. ملت ایران هرگز تسلیم نخواهد شد، زیرا تسلیم شدن به معنای از دست دادن عزت، کرامت و استقلال است.
امام جمعه یاسوج نماز را عامل آرامش روح و جسم دانست و افزود: قرآن کریم میفرماید «أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» و یاد خدا آرامشبخش دلهاست. هرچه ارتباط انسان با خدا از طریق نماز بیشتر باشد، فشارهای روحی کاهش یافته و سلامت روان و حتی سلامت جسم نیز تقویت میشود.
وی با بیان اینکه تقویت معنویت در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری دارد، گفت: اگر به دنبال کاهش بزهکاری، سرقت، خشونت و ناهنجاریهای اجتماعی هستیم، باید فرهنگ نماز و معنویت را در جامعه گسترش دهیم، زیرا نماز پایه و اساس همه خوبیهاست.
آیت الله حسینی با اشاره به ظرفیت مساجد در استان، اظهار کرد: در شهر یاسوج بیش از یکهزار و ۲۰۰ مسجد و حسینیه وجود دارد که بخش عمده آنها به همت مردم ساخته شده است و این مراکز نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی، تربیت نسل جوان و اقامه نماز دارند.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالشها در حوزه اقامه نماز، تصریح کرد: کمبود امام جماعت یکی از مشکلات موجود است و لازم است دستگاههای اجرایی، ادارات و مدارس اهتمام بیشتری به برگزاری نماز جماعت داشته باشند و نظارت لازم در این زمینه صورت گیرد.
امام جمعه یاسوج همچنین بر ضرورت بهرهگیری از رسانهها و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن از همه ظرفیتهای رسانهای برای ترویج ناهنجاریها استفاده میکند، ما نیز باید از این بستر برای توسعه معارف دینی و فرهنگ نماز بهره ببریم.
وی در پایان با انتقاد از برخی هنجارشکنیهای اجتماعی، بر ضرورت صیانت از ارزشهای فرهنگی و رعایت حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: حفظ فرهنگ عمومی، رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از رفتارهایی که موجب مزاحمت و آسیب به جامعه میشود، وظیفهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی است.
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