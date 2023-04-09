به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی شنبه‌شب در جمع مدیران و کارکنان استانداری بوشهر با بیان این‌که هدف از بعثت پیامبران، تعلیم و تزکیه مردم بر اساس کتاب آسمانی است، اظهار داشت: نیاز به رهبر آسمانی به محور کلام آسمانی «یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ» از اساسی‌ترین نیازهای جامعه بشری که سازندگی روحی و اخلاص درونی محصول آن است.

مشاور استاندار بوشهر در امور روحانیت بر تبیین اهمیت فریضه خواندن نماز در خانواده‌ها پرداخت و افزود: نماز بهترین راه ارتباطی بندگان ایمانی با پروردگار متعال برای استقامت کعبه دل و رشد دهنده معنویت الهی در محراب ادراک است. لذا تزکیه سازنده‌ترین بنا برای استواری معنویت سایر اقشار جامعه است.

حجت‌الاسلام کمالی با تأکید بر این‌که سیستم قانون‌گذاری باید به نحوی باشد که موجب یاس مسلمانان و جرأت کفار و مستکبرین نشود، گفت: دین اسلام در واقع دین «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ» نیست، یعنی نه اهل تجاوز و تعدّی است و با هر گونه تعدّی و تهاجم و تجاوز بیگانگان مقابله و استقامت می‌کند.

وی با بیان این‌که رعایت تقوا حتی به هنگام جنگ از اصول تربیتی اسلام است، گفت: اسلام‌خواهی و گسترش عدالت‌خواهی و ترویج زندگی تقوایی از خصوصیات حکومت علوی و نبوی و فاطمی و سایر نظام‌های توحیدی و مهدی یاوران است.

رموز جاودانگی انسان در دنیا و آخرت

مشاور استاندار بوشهر در امور روحانیت با تبیین این موضوع که انسان‌های متقی در این دنیا کاسب و جوینده مغفرت و رضوان الهی هستند، بیان کرد: دنیا مزرعه آخرت و وسیله نجات بر پایه خدامحوری و ولایتمداری و رسیدن به کمال و اسباب رشد مؤمنین و مؤمنات است.

وی با اشاره به این مطلب که زیبایی‌های دنیا به‌مانند بهار و پاییز زودگذر است، گفت: ترویج فرهنگ پرداخت صدقه و گسترش قرض‌الحسنه در میان مردم جامعه نشان جوانمردی و یک امر به معروف الهی است که حیات دنیوی و اخروی انسان را پر از حسنات و خیرات و لطف و آمرزش الهی و جاودانگی می‌سازد.