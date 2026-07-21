نمایشگاه نقاشی «نسیم عدالت» به سرو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش و فرهنگسرای سرو، نمایشگاه نقاشی «نسیم عدالت» که حاصل سالها تجربه در حوزههای متنوع نقاشی و تلاشهای هنریِ احمد الهورنزاده است، پنجرهای تازه به سوی نگاهِ خلاقانه او با محوریتِ تکنیکهای منحصربهفردِ نقاشی با خودکار در نگارخانه سرو باز میکند.
پس از قریب به چهل سال تجربه در مواجهه با خطوط، رنگها و فضاها، احمداله ورنزاده، کارشناس معماری و هنرمند باسابقه، با نمایشگاه انفرادی «نسیم عدالت» در نگارخانه سرو تجربه زیسته خود از تقاطع هنر و عدالت را به نمایش میگذارد. این نمایشگاه که حاصل تجمیع آثار سالهای اخیر است، از اول مرداد در نگارخانه سرو با حضور علاقهمندان به هنر تجسمی افتتاح خواهد شد.
احمدالله ورنزاده که فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۶۵ آغاز کرده است، مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی را در دنیای رنگ روغن و آبرنگ پیموده است. او که پیشینه علمی خود را در رشته معماری میگذراند، در آثار خود توانسته است میان دقتِ هندسی معماری و رهاییِ رنگهای نقاشی، پیوندی عمیق برقرار کند.
الهورنزاده که نخستین تجربه نمایشگاهی گروهی خود را در سال ۱۳۷۵ در فرهنگسرای ارسباران تجربه کرد، پس از سالها فعالیت مستمر، در سال ۱۴۰۴ با نمایشگاه گروهی «قابهای کوچک» بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. او از سال ۱۴۰۲ با تمرکز ویژهای بر آثار انفرادی، مسیر تازهای را در خلق آثار خود گشوده است که اکنون در قالب نمایشگاه انفرادی «نسیم عدالت» به اوج خود میرسد.
نمایشگاه «نسیم عدالت» شامل ۳۰ عنوان اثر است که در ۲ قالب رنگ روغن و آبرنگ خلق شدهاند. نام این نمایشگاه، نشاندهنده تلاش هنرمند برای بازنمایی مفاهیمی عمیق انسانی در قالب فرمهای بصری است.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در نگارخانه سرو برگزار خواهد شد. علاقهمندان به هنر میتوانند برای بازدید از نمایشگاه در روزهای ۳ تا ۱۰ مرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ از مجموعه آثار این هنرمند بازدید کنند.
علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند به نگارخانه فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولیعصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲ مراجعه کنند.
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