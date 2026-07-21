به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر سه شنبه در دیدار با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیچیدگیهای جنگ شناختی و ترکیبی دشمن، اظهار کرد: دشمن امروز با ابزارهای نرم و فریبنده در پی ایجاد گسست در باورها و هویت نسل نوجوان و جوان است و این آسیبهای نامحسوس تا زمانی که فرد را کاملاً از مسیر اصلی منحرف نکند، به درستی قابل تشخیص نیست و وزارت آموزش و پرورش باید با برنامهریزی دقیق، مانع از این انحراف شود.
وی با انتقاد از موج تعطیلیهای بیرویه مدارس افزود: متاسفانه تعطیلی مراکز آموزشی به یک رفتار عادتی و فرهنگ عمومی تبدیل شده است بهطوری که برخی با استناد به تعطیلیهای سایر استانها خواستار تکرار آن در همدان میشوند، غافل از اینکه این رویه موجب نهادینه شدن ذهنیت درسگریزی در دانشآموزان شده و آنها را از مهارتهای اساسی و سواد کافی محروم میکند.
استاندار همدان با تاکید بر لزوم اقناعسازی افکار عمومی برای جلوگیری از تداوم این جریان خطرناک، تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش باید با تدبیر مانع از آن شوند که فضای مجازی و آزمونهای سطحی، جایگزین آموزش حضوری و عمیق شوند.
وی با بیان اینکه در شورای آموزش و پرورش استان برای عبور از کلیشهها و تقویت بنیه فکری دانشآموزان، طرحهایی نظیر «نماد» برای کاهش آسیبهای اجتماعی اجرایی شده است، تاکید کرد: این مسیر برای موفقیت نهایی نیازمند حمایت جدی و عزم ملی وزارتخانه است.
ملانوری شمسی با اشاره به تلاشهای مدیریت ارشد استان برای پیشبرد همزمان پروژههای زیرساختی و آموزشی، تصریح کرد: با وجود فشارهای اقتصادی، توسعه همهجانبه را با محوریت آموزش و پرورش دنبال میکنیم و هفتهای یکبار جلسات شورای مسکن را برای اطمینان از پیشرفت پروژهها برگزار میکنیم تا مردم احساس رهاشدگی نداشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش رکن اصلی توسعه است، از وزارتخانه خواست تا با نظارت دقیق بر کیفیت آموزشی و حمایت از نخبگان و دانشآموزان خلاق اجازه ندهد بنیه علمی و اعتقادی نسل آینده به دلیل سوءمدیریت در تقویم آموزشی تضعیف شود.
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