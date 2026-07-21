شهرداری اصفهان: ۳۰ درصد هزینه سرویس مدارس به خانواده‌ بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جمشیدیان با اشاره به اجرای مصوبه کارگروه ویژه دانش‌آموزی درباره هزینه سرویس مدارس سال گذشته اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت کشور و تصمیم این کارگروه که با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، شهرداری، فرمانداری، انجمن اولیا و مربیان و پلیس راهور تشکیل شد، مقرر شد ۳۰ درصد از کل مبلغ پرداختی خانواده‌ها به آنان بازگردانده شود.

وی افزود: تسویه این مبلغ با سهم ۸۰ درصد خانواده‌ها و ۲۰ درصد رانندگان انجام شد و تمامی مبالغ مربوطه تا ۱۳ خردادماه به حساب اولیای دانش‌آموزان واریز شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان درباره ثبت‌نام سرویس مدارس در سال تحصیلی پیش‌رو نیز اظهار کرد: سامانه سفیر مهر هم‌اکنون فعال است، اما آغاز فرآیند ثبت‌نام و انعقاد قرارداد شرکت‌های حمل‌ونقل با رانندگان، پس از بارگذاری نرخ‌های مصوب امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: نرخ‌های پیشنهادی پس از بررسی کارشناسی در کارگروه ویژه دانش‌آموزی برای تصویب به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال شده و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی شورا در حال بررسی است.

جمشیدیان با اشاره به عوامل مؤثر در تعیین نرخ جدید سرویس مدارس گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از تورم، استهلاک خودروها، تعمیرات و بیمه، اصلاح نرخ‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما میزان دقیق افزایش پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید هیئت تطبیق فرمانداری اعلام و در سامانه سفیر مهر بارگذاری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها و رانندگان از بابت زمان ثبت‌نام نگرانی نداشته باشند، زیرا تا پایان شهریور فرصت کافی برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان با اشاره به دغدغه رانندگان در زمان تعطیلی‌های غیرمنتظره مدارس یا ساعات بدون سرویس اظهار کرد: رابطه کاری رانندگان با شرکت‌های حمل‌ونقل است و سازمان امکان پرداخت مستقیم حقوق به آنان را ندارد، اما برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از ظرفیت خالی رانندگان در ساعات آزاد و ارائه خدمات حمل‌ونقل به سایر بخش‌های متقاضی در دست بررسی است که پس از نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین از آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های ثبت‌نام غیرحضوری سرویس مدارس خبر داد و افزود: سال گذشته حدود ۵۶ هزار دانش‌آموز اصفهانی از خدمات سرویس مدارس استفاده کردند و این فرآیند با همکاری رانندگان، شرکت‌های پیمانکار و خانواده‌ها به شکل مطلوب اجرا شد.

جمشیدیان تأکید کرد: در سال تحصیلی جدید نیز تمامی رانندگان تحت نظارت، کنترل و حمایت سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان فعالیت خواهند کرد تا امنیت، کیفیت خدمات و آرامش خاطر خانواده‌ها در جابه‌جایی دانش‌آموزان حفظ شود.

وی با اشاره به اهمیت تعیین نرخی متعادل برای سرویس مدارس اظهار کرد: نرخ‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که از یک سو فعالیت رانندگان از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد و از سوی دیگر فشار مضاعفی به خانواده‌ها وارد نشود؛ زیرا افزایش استفاده از خودروهای شخصی در صورت بالا بودن هزینه سرویس مدارس می‌تواند به تشدید ترافیک شهری منجر شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان افزود: نرخ پیشنهادی با بررسی‌های کارشناسی در کارگروه ویژه دانش‌آموزی و با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان، فرمانداری، پلیس راهور و شهرداری تدوین شده تا حقوق و منافع تمامی ذی‌نفعان در آن لحاظ شود.

وی درباره آخرین وضعیت تصویب نرخ‌های جدید نیز اظهار کرد: لایحه پیشنهادی در شورای اسلامی شهر اصفهان در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است و پس از تصویب در صحن علنی شورا و تأیید هیئت تطبیق فرمانداری، نرخ نهایی اعلام و مبنای ثبت‌نام در سامانه سفیر مهر قرار خواهد گرفت.