دریافت هزینه های اضافی از دانش آموزان دماوندی صدای والدین را درآورد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شماری از والدین دانشآموزان در دماوند میگویند برخی مدارس پس از دریافت شهریه سالانه، از آنها مبالغ جدیدی برای برگزاری کلاسهای جبرانی، امتحانات نهایی و ثبتنام سال تحصیلی آینده مطالبه کردهاند. این والدین خواستار شفافسازی اداره آموزشوپرورش و ورود فرمانداری به موضوع شدهاند.
در هفتههای اخیر، همزمان با آغاز فرایند ثبتنام برای سال تحصیلی جدید، تعدادی از خانوادههای دانشآموزان در دماوند نسبت به آنچه «دریافت هزینههای جدید و خارج از انتظار» از سوی برخی مدارس عنوان میکنند، اعتراض کردهاند.
بر اساس پیامهایی که شماری از والدین در اختیار خبرنگار مهر قرار دادهاند، برخی مدارس پس از دریافت کامل شهریه مصوب سال تحصیلی، از خانوادهها خواستهاند مبالغ دیگری نیز بابت کلاسهای جبرانی، آزمونهای نهایی یا برخی خدمات آموزشی پرداخت کنند.
یکی از این والدین به خبرنگار میگوید: چنین درخواستهایی در شرایطی مطرح شده که بسیاری از خانوادهها با فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و انتظار داشتهاند هزینههای آموزشی پیشتر در قالب شهریه سالانه محاسبه شده باشد.
با این حال، خبرنگار مهر، امکان راستیآزمایی مستقل این ادعاها را ندارد.
والدین چه میگویند؟
یکی از والدین در گفتگو با خبرنگار مهر، مدعی شد: مدارس غیردولتی نیز پس از تسویه شهریه، از ما خواسته حدود پنج میلیون تومان دیگر برای ادامه برخی برنامههای آموزشی پرداخت کنیم.
یکی دیگر از والدین نیز میگوید: علاوه بر این مبلغ، از دانشآموزان پایههای دارای امتحان نهایی مبالغ جداگانهای، از جمله حدود ۵۰۰ هزار تومان، مطالبه شده است.
این والدین معتقدند بخش قابل توجهی از سال تحصیلی گذشته به دلایل مختلف، از جمله تعطیلی کلاسها، مطابق برنامه اولیه برگزار نشده و به همین دلیل دریافت هزینههای جدید برای کلاسهای محدود یا جبرانی، برای آنان قابل قبول نیست.
برخی خانوادهها همچنین مدعی شدهاند مدارس به والدین اعلام کردهاند که پرداخت این مبالغ برای ادامه روند آموزشی یا ثبتنام ضروری است؛ موضوعی که در صورت صحت، میتواند پرسشهایی درباره انطباق آن با مقررات آموزشوپرورش ایجاد کند.
خبرنگار مهر نتوانسته این ادعاها را به طور مستقل تأیید کند.
درخواست برای شفافسازی
بخش دیگری از گلایههای والدین متوجه اداره آموزشوپرورش شهرستان دماوند است.
برخی از آنان مدعی هستند که این مبالغ با مجوز یا اطلاع اداره آموزشوپرورش دریافت میشود و از مسئولان این اداره خواستهاند درباره مبنای قانونی چنین تصمیمی توضیح دهند.
همچنین تعدادی از خانوادهها از فرماندار دماوند، که ریاست شورای آموزشوپرورش شهرستان را بر عهده دارد، خواستهاند موضوع را بررسی کرده و در صورت وجود تخلف، از ادامه دریافت این هزینهها جلوگیری کند.
شهریه مدارس غیردولتی چگونه تعیین میشود
بر اساس مقررات وزارت آموزشوپرورش، شهریه مدارس غیردولتی هر سال بر اساس شاخصهایی مانند امکانات آموزشی، فضای مدرسه، فعالیتهای فوقبرنامه و کیفیت خدمات تعیین و به مدارس ابلاغ میشود.
دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب مصوبات، نیازمند مجوزهای قانونی است و خانوادهها در صورت اعتراض میتوانند موضوع را از طریق اداره آموزشوپرورش یا سامانههای رسیدگی به شکایات پیگیری کنند.
با این حال، در سالهای گذشته نیز گزارشهایی از شهرهای مختلف ایران درباره اختلاف میان خانوادهها و برخی مدارس غیردولتی بر سر دریافت هزینههای جانبی منتشر شده است.
فشار اقتصادی بر خانوادهها
اعتراض والدین دماوند در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای زندگی، تورم و رشد هزینههای آموزشی، فشار مضاعفی بر بسیاری از خانوادهها وارد کرده است.
برخی از والدین میگویند پرداخت شهریه مدارس غیردولتی بخش قابل توجهی از درآمد سالانه آنان را به خود اختصاص میدهد و مطالبه مبالغ جدید، برنامهریزی مالی خانوادهها را با مشکل روبهرو میکند.
به گفته آنان، اگر هزینههای اضافی قرار است دریافت شود، لازم است مبنای قانونی، نحوه محاسبه و علت دریافت آن بهطور شفاف برای اولیا توضیح داده شود.
والدین میگویند انتظار دارند اداره آموزشوپرورش دماوند، فرمانداری و همچنین مسئولان مدارس، درباره این ادعاها موضعگیری کنند و مشخص شود آیا دریافت مبالغ جدید با ضوابط وزارت آموزشوپرورش مطابقت دارد یا خیر.
فرماندار دماوند: دریافت هزینه اضافی برای امتحانات نهایی غیرقانونی است؛ با مدارس متخلف برخورد میشود
پس از انتشار گزارشهایی درباره دریافت مبالغ اضافی از برخی دانشآموزان مدارس غیردولتی دماوند، فرماندار این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مطالبه هرگونه وجه خارج از ضوابط برای امتحانات نهایی ممنوع است و در صورت اثبات تخلف، با مدارس متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
فرماندار دماوند تأکید کرد که اخذ هرگونه وجه خارج از ضوابط برای برگزاری امتحانات نهایی ممنوع و مغایر مقررات است.
اسماعیل حیدریآزاد با بیان اینکه خانوادهها شهریه مصوب مدارس غیردولتی را پیشتر پرداخت کردهاند، گفت: دریافت هرگونه هزینه اضافی تحت هر عنوان، خلاف مقررات است و نباید به عاملی برای تحمیل هزینههای بیشتر به خانوادهها تبدیل شود.
او همچنین تأکید کرد؛ هیچ مدرسهای حق ندارد خارج از چارچوب قانونی از دانشآموزان یا خانوادههای آنان وجهی مطالبه کند و افزود: گزارشهای مربوط به این موضوع با حساسیت بررسی خواهد شد.
فرماندار دماوند هشدار داد در صورت احراز تخلف، مدارس متخلف با برخورد قانونی روبهرو خواهند شد و پیگیری برای لغو امتیاز آنها نیز از طریق مراجع ذیصلاح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دریافت هرگونه وجه هنگام در مدارس دولتی ثبتنام ممنوع است
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران نیز میگوید: هیچ مدرسهای، از جمله مدارس هیئتامنایی، حق دریافت وجه از خانوادهها در زمان ثبتنام را ندارد و تنها هزینههای قانونی کتابهای درسی و بیمه دانشآموزی قابل دریافت است.
یوسف بهارلو، به خبرنگار مهر اعلام کرد: دریافت هرگونه وجه از خانوادهها هنگام ثبتنام دانشآموزان ممنوع است و مدارس هیئتامنایی نیز امسال باید بدون دریافت شهریه ثبتنام را انجام دهند.
به گفته او، تنها هزینههای قانونی مربوط به کتابهای درسی و بیمه حوادث دانشآموزی مجاز است.
وی همچنین تأکید کرد حتی کمکهای داوطلبانه نیز نباید همزمان با ثبتنام دریافت شود تا شائبه اجبار برای خانوادهها ایجاد نشود.
بهارلو از افزایش ۱۰ برابری تیمهای نظارتی خبر داد و گفت: بازرسان بر روند ثبتنام در بیش از چهار هزار مدرسه نظارت خواهند کرد.
او از خانوادهها خواست هرگونه تخلف یا دریافت وجه خارج از ضوابط را، حتی بهصورت ناشناس، به سامانههای رسیدگی به شکایات آموزشوپرورش گزارش دهند و وعده داد با مدارس متخلف برخورد شود.
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