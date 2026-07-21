هشدار وقوع سیلاب و آبگرفتگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل هواشناسی مازندران با انتشار هشدار سطح نارنجی شماره ۸ اعلام کرد که از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان روز پنجشنبه اول مردادماه، دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان تحت تأثیر فعالیت یک سامانه بارشی قرار میگیرد.
بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعدوبرق و در برخی مناطق مستعد، بارش تگرگ از مهمترین مخاطرات پیشبینیشده در این مدت است.
هواشناسی مازندران همچنین نسبت به آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانهها و مسیلها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، اختلال در تردد، خسارت به سازههای کممقاوم و خطر وقوع صاعقه هشدار داده است.
در این اطلاعیه از شهروندان و مسافران خواسته شده است از استقرار و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده، هنگام تردد در جادههای کوهستانی احتیاط کنند و تا پایان فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند.
هواشناسی مازندران همچنین بر لزوم مقاومسازی سازههای موقت و کماستحکام و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرده است.
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