هشدار وقوع سیلاب و آبگرفتگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی مازندران با انتشار هشدار سطح نارنجی شماره ۸ اعلام کرد که از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان روز پنجشنبه اول مردادماه، دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان تحت تأثیر فعالیت یک سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

بر اساس این هشدار، رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، رعدوبرق و در برخی مناطق مستعد، بارش تگرگ از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این مدت است.

هواشناسی مازندران همچنین نسبت به آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، اختلال در تردد، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و خطر وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و مسافران خواسته شده است از استقرار و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی احتیاط کنند و تا پایان فعالیت سامانه بارشی از انجام فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند.

هواشناسی مازندران همچنین بر لزوم مقاوم‌سازی سازه‌های موقت و کم‌استحکام و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرده است.