به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: به نظر می‌رسد ترامپ با استفاده از جنگ الکترومغناطیسی که در سواحل جنوب ایران به راه انداخته و بشدت درصدد دست یافتن به راهکاری برای کشف مراکز پدافندی کشورمان است، مایل است زمینه‌ای فراهم کند که بتواند بخش‌هایی از مراکز نفتی را به تسخیر درآورد و با مستقر کردن نیروهای نظامی در این مناطق دست برتر را برای گرفتن امتیازاتی از ایران داشته باشد.این خواسته رییس‌ جمهور آمریکا و باند جنگ‌طلب ساکن کاخ سفید قطعاً قابل تحقق نیست و آمریکا در این زمینه نیز مانند گذشته ناکام خواهد ماند. علت کاملا روشن است.

از میان دلایل متقن موجود در این زمینه به تشریح دو دلیل اکتفا می‌کنیم.اول اینکه جنوب ایران سابقه مقاومت دلیرانه در برابر تجاوزات متعدد بیگانگان از انگلیسی‌ها تا پرتغالی‌ها را در کارنامه خود دارد و تاریخ نشان داده که در هیچیک از موارد هرگز مردم این خطه حاضر به پذیرش سلطه بیگانگان نشدند و تمام تجاوزها با شکست مواجه شده‌اند.

علاوه بر این نمونه‌های تاریخی، جنگ ۸ ساله دهه ۶۰ که عوامل اجرایی آن صدام و حزب بعث عراق بودند ولی طراح آن آمریکا و حامیانش علاوه بر آمریکا مام قدرت‌های غربی و شرقی و سران ارتجاع عرب بودند علیرغم برخورداری از آن همه امکانات، تجهیزات و پول و حتی مزدوران اجاره‌ای از چند کشور، نتوانستند کاری از پیش ببرند و ایران برنده نهایی این جنگ شد. پایمردی مردم خطه جنوب و غرب و همراهی تاریخی مردم نقاط مختلف کشور باعث شد آن توطئه بزرگ بین‌المللی با شکست مواجه شود و ملت ایران پیروز میدان باشد.

دومین دلیل اینست که اینجا وطن مردم ایران است و نظامیان آمریکایی بیگانه‌هایی هستند که بدون هیچ انگیزه باطنی و فقط به دلیل فرمان مقامات نظامی و از روی اجبار تن به کاری می‌دهند که آن را قبول ندارند. کسانی که انگیزه دارند همواره بر افراد بی‌انگیزه غلبه می‌کنند. مهم‌تر اینکه مردم ایران از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق اکنون با تمام وجود از آمریکای متجاوز که به زیرساخت‌ها حمله می‌کند و کشتار دانش‌آموزان و حمله به استراحتگاه سربازان جوان و تأسیسات آب شیرین‌کن و پل‌ها و تونل‌ها را در دستور کار خود دارد متنفرند و با تمام توان در برابر آن می‌ایستند.