به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست کمیسیون عالی گراف با حضور جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، میرحسن موسوی قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی به صورت حضوری و مدیران کل مناطق به صورت برخط در ساختمان مرکزی شهدای راه‌آهن برگزار شد.

ذاکری در این نشست با محکوم کردن حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به خطوط، پل‌ها و زیرساخت‌های ریلی کشور، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان، مدیران مناطق و نیروهای فنی و عملیاتی راه‌آهن در حفظ پایداری شبکه ریلی و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی قدردانی کرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا را از اولویت‌های راه‌آهن برشمرد و بر جذب بارهای جدید، اجرای طرح‌های نوآورانه و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی کامل شبکه ریلی برای جابجایی زائران اربعین حسینی و ایام پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، قطارهای فوق‌العاده نیز در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور پیش‌بینی شده تا پاسخگوی افزایش تقاضای سفر باشد.

مدیرعامل راه‌آهن در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش کارکنان صنعت ریلی، پلیس، حراست و بسیج راه‌آهن در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد و نقش آنان را در تأمین امنیت، خدمت‌رسانی به عزاداران و برپایی موکب‌های راه‌آهن ارزشمند توصیف کرد.

وی با تقدیر از هوشیاری یکی از لکوموتیورانان اداره‌کل راه‌آهن شمال ۱ در تشخیص به‌موقع نقص فنی لکوموتیو و جلوگیری از بروز حادثه، این اقدام را نمونه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان صنعت ریلی دانست و همچنین برای رضا میرشکاری، لکوموتیوران آسیب‌دیده اداره‌کل راه‌آهن هرمزگان در حمله اخیر آمریکا، آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.