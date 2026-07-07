به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، در روزهای یکشنبه (۱۴) و دوشنبه (۱۵ تیر) به همراه جمعی از معاونان و مدیرانکل راهآهن از بخشهای مختلف ایستگاه راهآهن تهران، از جمله مرکز فرماندهی ترافیک (پانل)، بازدید و آخرین وضعیت خدمترسانی به مسافران را ارزیابی کرد.
مدیرعامل راهآهن در جریان این بازدید با حضور در میان کارکنان ایستگاه، مأموران عملیاتی و مهمانداران ریلی، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی آنان در خدمترسانی به زائران و مسافران، بر استمرار ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید تأکید کرد.
ذاکری همچنین بر برنامهریزی دقیق برای اعزام قطارها و آمادگی کامل شبکه ریلی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، تأکید و از زحمات و تلاش های دلسوزانه شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی برای خدمات رسانی به مسافران و زائران مراسم تشییع آقای شهید ایران قدردانی کرد.
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