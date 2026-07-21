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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

دستگیری قمه به دست هنجارشکن در اندیشه تبریز

دستگیری قمه به دست هنجارشکن در اندیشه تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری یک نفر قمه به دست هنجاشکن در اندیشه تبریز به دست توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۹ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر سه‌شنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور یکی از هنجارشکنان قمه به دست در حوزه کلانتری ۱۹ اندیشه، نسبت به شناسایی محل سکونت وی اقدام کرده و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز افزود: ماموران انتظامی از وی تعدادی سلاح سرد و اقلام ممنوعه کشف و تحویل مقامات قضائی دادند.

سرهنگ محمد نعمتی با اشاره به سهم کانون خانواده در ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه؛ بر نظارت والدین به رفتارهای فرزندان و جلوگیری از رفاقت با دوستان ناباب تاکید کرده و از همراهی و همکاری شهروندان در انتظام بخشی جامعه، تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 6895127

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