دستگیری قمه به دست هنجارشکن در اندیشه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی عصر سه‌شنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور یکی از هنجارشکنان قمه به دست در حوزه کلانتری ۱۹ اندیشه، نسبت به شناسایی محل سکونت وی اقدام کرده و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز افزود: ماموران انتظامی از وی تعدادی سلاح سرد و اقلام ممنوعه کشف و تحویل مقامات قضائی دادند.

سرهنگ محمد نعمتی با اشاره به سهم کانون خانواده در ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه؛ بر نظارت والدین به رفتارهای فرزندان و جلوگیری از رفاقت با دوستان ناباب تاکید کرده و از همراهی و همکاری شهروندان در انتظام بخشی جامعه، تقدیر و تشکر کرد.