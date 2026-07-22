به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت باتری خودروهای سنگین، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بررسی دقیق محلهای سرقت، سارق حرفهای و سابقهدار را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، متهم را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد ۳۵ عدد باتری سرقتی خودروهای سنگین به ارزش تقریبی ۷میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسکو در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از اعتراف به سرقت با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از رانندگان وسایل نقلیه سنگین درخواست کرد ضمن تجهیز خودروهای خود به سیستمهای ایمنی و هشداری، از پارک کردن در مکانهای خلوت و فاقد روشنایی پرهیز نمایند.
نظر شما