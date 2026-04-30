به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان تبریز، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ ولیعصر با انجام اقدامات پلیسی، سارق حرفه‌ای منزل را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات غافلیگرانه، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی در ادامه بیان کرد: متهم تاکنون در تحقیقات فنی پلیس به ۱۸ فقره سرقت در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی تبریز همچنین گفت: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد یک قبضه قمه، کشف کلت جنگی با ۳۰ تیر جنگی، یک قبضه وینچستر شکاری، ترازوی توزین طلا، انواع ابزاآلات سرقت، همراه اموال مسروقه و انواع موبایل و ... کشف شد.