  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

دستگیری سارق حرفه‌ای با ۱۸ فقره سرقت و کشف سلاح جنگی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای خبر داد و گفت: وی به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کرده و از مخفیگاه او سلاح جنگی، وینچستر و اموال مسروقه کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان تبریز، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ ولیعصر با انجام اقدامات پلیسی، سارق حرفه‌ای منزل را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات غافلیگرانه، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی در ادامه بیان کرد: متهم تاکنون در تحقیقات فنی پلیس به ۱۸ فقره سرقت در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی تبریز همچنین گفت: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد یک قبضه قمه، کشف کلت جنگی با ۳۰ تیر جنگی، یک قبضه وینچستر شکاری، ترازوی توزین طلا، انواع ابزاآلات سرقت، همراه اموال مسروقه و انواع موبایل و ... کشف شد.

کد مطلب 6816253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها