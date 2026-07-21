سهم ۴۰ درصدی موتورسیکلت سوران در تصادفات فوتی سه ماهه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ مهدی پاکروان شامگاه سه‌شنبه در همایش آموزشی «کلاهی برای زندگی» اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری موتورسیکلت سواران ۵۲۴ فقره تصادف جرحی را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی، در تصادفات جرحی سه ماهه نخست سال، آمار موتورسیکلت سواران ۶۳ درصد و عابرین پیاده ۲۴ درصد بوده است.

رئیس پلیس راهور کاشان ابراز کرد: از مجموع تصادفات فوتی سه ماهه نخست سال، ۴۰ درصد مربوط به موتورسواران و ۳۰ درصد هم عابرین پیاده بوده اند.

وی بیشترین رده سنی تصادفات منجر به فوت را بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال و بیشترین آمار تصادفات جرحی را بین ۳۵ تا ۴۵ اعلام کرد.

سرهنگ پاکروان، درخصوص آمار سال گذشته نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، شاهد دو هزار و ۸۱۹ تصادف جرحی و ۳۸ فقره تصادف فوتی بوده ایم که موتورسیکلت سواران سهم ۵۴ درصدی را در تصادفات منجر به فوت به خود اختصاص داده اند.

وی، بیشترین رده سنی طی سال گذشته در تصادفات جرحی را ۳۵ تا ۴۵ سال و منجر به فوت را ۲۰ تا ۳۰ سال ذکر کرد.