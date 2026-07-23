به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم قوام صبح پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر و هموطنان و همکاران جان‌باخته، نقش رسانه‌ها را در ارتقای مطالبه‌گری و فرهنگ‌سازی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و با طرح مطالبات و به چالش کشیدن دستگاه‌های مسئول می‌توانند در رفع مشکلات و بهبود خدمات به شهروندان نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به عملکرد پلیس راهور از ابتدای سال جاری افزود: بر اساس شاخص‌های ارزیابی، تصادفات فوتی درون‌شهری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته که این موضوع حاصل تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم است.

رئیس پلیس راهور گلستان ادامه داد: در مقابل، آمار تصادفات جرحی ۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد که بخشی از این افزایش به تغییر شیوه ثبت آمار بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که در گذشته ملاک، کروکی‌های ترسیمی بود اما اکنون تمامی تماس‌های ثبت‌شده با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز در آمار لحاظ می‌شود.

قوام با بیان اینکه تعداد خودروهای پلاک‌شده در گلستان طی ۱۴ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، گفت: تعداد خودروهای استان از حدود ۹۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۴۵۰ درصد افزایش رسیده، در حالی که توسعه معابر متناسب با این رشد نبوده است. همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش ترافیک و فشار بر شبکه معابر شهری محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر اقدامات کنترلی پلیس و همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام نمی‌شد، با این حجم افزایش خودرو باید شاهد رشد بسیار بیشتری در تصادفات می‌بودیم.

رئیس پلیس راهور گلستان با اشاره به شهرستان‌های دارای افزایش تصادفات فوتی گفت: گمیشان، بندرگز، علی‌آبادکتول، گالیکش و آق‌قلا از جمله شهرستان‌هایی هستند که نسبت به سال گذشته افزایش تصادفات منجر به فوت را تجربه کرده‌اند و نیازمند توجه ویژه در حوزه ایمنی ترافیک هستند.

وی همچنین به ترکیب جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری اشاره کرد و افزود: ۶۱ درصد از فوت‌شدگان را موتورسواران، ۲۲ درصد را عابران پیاده و ۱۶ درصد را رانندگان و سرنشینان خودروها تشکیل می‌دهند؛ به عبارتی، ۸۳ درصد قربانیان تصادفات درون‌شهری مربوط به دو گروه آسیب‌پذیر یعنی موتورسواران و عابران پیاده هستند.

قوام با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک، از خانواده‌ها خواست نظارت بیشتری بر تردد فرزندان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان موتورسوار داشته باشند و گفت: استفاده از کلاه ایمنی باید به یک الزام جدی تبدیل شود، زیرا بسیاری از جان‌باختگان حوادث موتورسیکلت با رعایت همین اصل ساده می‌توانستند از مرگ یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر نجات پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش تلفات رانندگی تنها با حضور پلیس محقق نمی‌شود و مشارکت خانواده‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و رعایت قوانین از سوی شهروندان، مهم‌ترین عامل در ارتقای ایمنی ترافیک و حفظ جان مردم است.

موتورسواران همچنان قربانیان اصلی تصادفات درون‌شهری گلستان

رئیس پلیس راهور گلستان، با اشاره به آمار تصادفات درون‌شهری استان اظهار کرد: بزرگ‌ترین معضل ترافیکی گلستان، تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌سواران است، چرا که استفاده از موتورسیکلت در این استان نسبت به بسیاری از نقاط کشور بیشتر است.

وی افزود: از مجموع ۶۸۱ فقره تصادف منجر به جرح موتورسیکلت، تنها ۱۱ نفر از مجروحان بانوان بوده‌اند که همگی نیز در این حوادث مقصر نبوده‌اند.

قوام با بیان اینکه ۵۴ درصد مجروحان تصادفات را موتورسواران و ۲۱ درصد را عابران پیاده تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در مجموع ۷۵ درصد مجروحان تصادفات درون‌شهری مربوط به این دو گروه آسیب‌پذیر هستند.

رئیس پلیس راهور گلستان همچنین از افزایش آمار مجروحان در ۱۲ شهرستان استان خبر داد و گفت: بیشترین علل وقوع تصادفات درون‌شهری، عدم توجه به جلو با سهم ۴۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم با ۲۸ درصد و تغییر مسیر و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با ۷ درصد است.

وی استفاده از نمایشگرها، تلفن همراه و هر عاملی که موجب برهم خوردن تمرکز راننده شود را از مهم‌ترین دلایل «عدم توجه به جلو» دانست.

قوام با اشاره به اقدامات پلیس در برخورد با تخلفات رانندگی گفت: در چهار ماه نخست امسال، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز ۱۱ درصد افزایش یافته و برخورد با تخلفات مربوط به پلاک خودرو نیز ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: مخدوش کردن، پوشاندن یا ناخوانا بودن پلاک علاوه بر جریمه و توقیف خودرو، جرم محسوب می‌شود و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

رئیس پلیس راهور گلستان همچنین از افزایش ۸۰ درصدی توقیف موتورسیکلت‌های متخلف خبر داد و افزود: پلیس با تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه در حوزه موتورسیکلت، بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی با اشاره به اجرای قانون نمره منفی گواهینامه‌ها خاطرنشان کرد: رانندگانی که با تکرار تخلفات به سقف نمرات منفی برسند، علاوه بر محرومیت از رانندگی، در نهایت با ابطال گواهینامه مواجه خواهند شد.