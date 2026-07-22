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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

۱۹۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان‌ غربی جان باخته اند

۱۹۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان‌ غربی جان باخته اند

ارومیه - مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: در سه‌ماهه نخست امسال همچنین ۱۹۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان‌غربی جان خود را از دست داده‌اند.

موسی ادیب‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه‌ ماهه نخست امسال، شاهد مراجعه سه هزار و ۹۹۸ نفر در استان به اداره‌کل پزشکی قانونی به خاطر مصدومیت در سوانح رانندگی بودیم که از این تعداد دو هزار و ۷۸۸ نفر مرد و یک هزار و ۲۱۰ نفر زن هستند.

وی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که میزان مصدومیت در تصادفات رانندگی در آذربایجان‌غربی روزانه به‌طور متوسط به ۴۳ نفر رسیده و هر ۳۳ دقیقه یک مصدوم در این بخش داریم.

ادیب فر از مراجعه ۷ هزار و ۴۹۶ نفر برای معاینات بالینی بر اثر نزاع هم خبر داد و گفت: از این تعداد ۵ هزار و ۳۸۸ نفر مرد و دو هزار و ۱۰۸ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با اشاره به مراجعه ۲۹۹ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان گفت: از تعداد مراجعان حوادث ناشی از کار ۲۹۳ مرد وشش نفر نیز زن بودند.

وی در خصوص انجام معاینه مجدد نیز افزود: در این مدت سه هزار و ۳۱۳ معاینه مجدد داشتیم که شامل ۲ هزار ۴۹۶ معاینه مجدد مردان و ۸۱۷ زنان بوده است.

ادیب فر تعداد متوفیات در استان طی مدت زمان مذکور را ۴۶۵ مورد مردان و ۱۳۰ مورد زنان و در مجموع ۵۹۵ نفر عنوان کرد و افزود: همچنین در این مدت ۱۹ نفر سقوط از بلندی داشتیم.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گازگرفتگی ۴ مورد، سوختگی ۱۶ مورد، غرق شدگی ۱۳ مورد، برق گرفتگی ۴ مورد، بیماری قلبی ۴۶ نفر را از دیگر آمار پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست امسال عنوان کرد.

کد مطلب 6895511

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