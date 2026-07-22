علی‌اصغر قلی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی پاسخگوی نیازهای آنان نیست.

وی افزود: میزان مستمری خانوارهای یک تا پنج نفره و بیشتر، بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان متغیر است، اما این مبالغ به تنهایی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: کمیته امداد علاوه بر پرداخت مستمری، خدمات دیگری از جمله وام‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات اشتغال، کمک‌هزینه درمان، تحصیل، ساخت و تعمیر مسکن و تأمین لوازم ضروری زندگی را نیز ارائه می‌کند.

قلی‌پور با اشاره به جامعه هدف استان افزود: حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ خانوار دارای سرپرست زن و سه هزار و ۳۰۰ بیمار صعب‌العلاج و زمین‌گیر تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

وی مهم‌ترین مطالبه مددجویان از مسئولان را افزایش مستمری‌ها، افزایش اعتبارات وام‌های قرض‌الحسنه، افزایش سقف تسهیلات اشتغال و تأمین کالاهای ضروری مانند کولر و یخچال عنوان کرد.