۵۱ هزار خانوار نیازمند از کمیته امداد همدان مستمری دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان ترکمانه با اشاره به اینکه خدمت به خانوادههای نیازمند، وظیفه بزرگ و خطیری است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸ هزار و ۷۸۸ خانوار عادی و ۱۲ هزار و ۲۴۲ خانوار تبصره ۱۴ (خانوادههایی که به دلیل وضعیت معیشتی نامناسب بهصورت موقت تحت حمایت هستند و به آنها وام کارگشایی، وام اشتغال، ودیعه مسکن و در صورت وجود بودجه کمکهزینه تحصیلی و جهیزیه تعلق میگیرد) تحت حمایت بوده و بهصورت ماهانه از این نهاد مستمری دریافت کردهاند.
وی تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۸ میلیارد تومان مستمری بهصورت ماهیانه بهحساب سرپرستان خانوار واریزشده است.
ترکمانه افزود: کمیته امداد استان علاوه بر پرداخت مستمری به نیازمندان، کمکهای حمایتی متنوع دیگری شامل خدمات درمانی، خدمات فرهنگی، خدمات حقوقی و مشاورهای، ساخت و تعمیر مسکن، کمکهزینه تأمین جهیزیه، پرداخت وام قرضالحسنه، تقدیم کمکهای بلاعوض نقدی و غیر نقدی، ارائه آموزشهای فنیوحرفهای رایگان و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال را نیز به این خانوادهها ارائه میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان همدان بابیان اینکه ۳۳ هزار و ۶۸۸ خانوار با سرپرست زن، تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: ۶۵ درصد از خانوارهای تحت حمایت را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند و سایر خانوادههای تحت حمایت نیز دارای سرپرست ازکارافتاده و ناتوان هستند.
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