بیش از ۱۱۷ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هستند

علیاصغر قلیپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۴۶ هزار و ۲۵۶ خانوار شامل ۱۱۷ هزار و ۹۲۷ نفر تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند.
وی افزود: نسبت به سال گذشته تعداد خانوارهای تحت حمایت ۱۳ خانوار و جمعیت تحت پوشش نیز ۱۹۴ نفر افزایش یافته است.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به وجود متقاضیان پشت نوبت گفت: تعداد زیادی از نیازمندان به دلیل مشکلات سامانهای هنوز امکان برقراری مستمری و حمایت معیشتی را پیدا نکردهاند.
قلیپور همچنین از وجود ۶ هزار و ۴۷۰ نفر در صف دریافت وامهای قرضالحسنه، ودیعه و اجاره مسکن و تأمین کالای ضروری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات پیشبینیشده این نیازها برطرف شود.
وی تأکید کرد: بیشترین نیاز مددجویان استان در حوزه تأمین مسکن، کالاهای ضروری، وامهای قرضالحسنه و کمکهای موردی است.
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