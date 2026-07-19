بیش از ۱۱۷ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هستند

علی‌اصغر قلی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۴۶ هزار و ۲۵۶ خانوار شامل ۱۱۷ هزار و ۹۲۷ نفر تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند.

وی افزود: نسبت به سال گذشته تعداد خانوارهای تحت حمایت ۱۳ خانوار و جمعیت تحت پوشش نیز ۱۹۴ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به وجود متقاضیان پشت نوبت گفت: تعداد زیادی از نیازمندان به دلیل مشکلات سامانه‌ای هنوز امکان برقراری مستمری و حمایت معیشتی را پیدا نکرده‌اند.

قلی‌پور همچنین از وجود ۶ هزار و ۴۷۰ نفر در صف دریافت وام‌های قرض‌الحسنه، ودیعه و اجاره مسکن و تأمین کالای ضروری خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده این نیازها برطرف شود.

وی تأکید کرد: بیشترین نیاز مددجویان استان در حوزه تأمین مسکن، کالاهای ضروری، وام‌های قرض‌الحسنه و کمک‌های موردی است.