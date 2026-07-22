به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی، از احتکار مقادیر قابل‌توجهی نهاده‌های دامی و کود شیمیایی در یکی از انبارهای شهرستان خرم‌آباد، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و هماهنگی قضایی، انبار موردنظر را شناسایی و در بازرسی از آن، ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی احتکار شده را کشف کردند که برابر نظر کارشناسان، ارزش این محموله ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، انبار مذکور پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ ابدال‌چگنی با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی جامعه، تصریح کرد: سودجویانی که با احتکار کالاهای اساسی، ایجاد کمبود مصنوعی و برهم‌زدن تعادل بازار، معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، بدانند پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر و هماهنگی کامل با دستگاه قضایی، هیچ‌گونه فرصت و حاشیه امنی برای اخلالگران اقتصادی باقی نخواهد گذاشت و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.