حجتالاسلام حامد حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام خادمان موکب «متوسلین به حضرت مهدی (عج)» به کربلای معلی اظهار کرد: هدف اصلی اعزام این موکب در ایام اربعین، احیای امر اهلبیت (ع) است و هر اقدامی که در مسیر زنده نگه داشتن معارف اهلبیت (ع) انجام شود، وظیفهای شرعی و دینی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اداره تبلیغات اسلامی وظیفه هماهنگی، پشتیبانی و حمایت از ظرفیتهای مردمی را بر عهده دارد، افزود: کمکهای مالی، تأمین اقلام مورد نیاز موکب و ایجاد هماهنگیهای لازم پیش از اعزام، از جمله اقداماتی است که با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی انجام میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان با اشاره به حضور حدود یک اتوبوس از خادمان آقا و خانم در موکب امسال گفت: این خادمان از آغاز تا پایان فعالیت موکب در کربلا حضور دارند و علاوه بر خدمترسانی، مسئولیت هماهنگی، ایجاد همدلی و مدیریت امور موکب را بر عهده خواهند داشت.
حجتالاسلام حقیقت با اشاره به خدمات موکب «متوسلین به حضرت مهدی (عج)» تصریح کرد: علاوه بر پذیرایی از زائران، برنامههای فرهنگی بخش اصلی فعالیت موکب را تشکیل میدهد و در کنار آن، خدماتی مانند تعمیر برخی وسایل مورد نیاز زائران نیز در حد امکان ارائه میشود.
وی مشارکت مردمی را عامل اصلی موفقیت موکبها دانست و گفت: تجربه نشان داده است فعالیتهای فرهنگی زمانی ماندگار خواهند بود که مردم خود را صاحب این حرکت بدانند. اگر چنین برنامههایی صرفاً به دستگاههای دولتی وابسته شود، استمرار آن با دشواری مواجه خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان با دعوت از مردم و بهویژه جوانان برای مشارکت در این حرکت معنوی اظهار کرد: هر کس به هر میزان که توان دارد، میتواند در این مسیر خدمت کند و در احیای فرهنگ عاشورا و انتقال پیام قیام امام حسین (ع) نقشآفرین باشد.
وی با تأکید بر اینکه خادمان و زائران باید اهداف قیام سیدالشهدا (ع) را سرلوحه رفتار خود قرار دهند، افزود: اهتمام به نماز اول وقت، رعایت اخلاق اسلامی و حرکت در مسیر آرمانهای امام حسین (ع)، موجب بهرهمندی از برکات معنوی این سفر خواهد شد.
حجتالاسلام حقیقت اربعین را «رفراندوم وحدت، فرهنگ و ایثار» توصیف کرد و گفت: حضور میلیونی عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از ملتها و قومیتهای مختلف، جلوهای بیبدیل از وحدت جهان اسلام است و این اجتماع عظیم، پیام ماندگاری نهضت عاشورا را به جهانیان منتقل میکند.
وی با بیان اینکه بخش فرهنگی، محور اصلی فعالیت موکب است، خاطرنشان کرد: تلاش خادمان بر این است که زائران در کنار بهرهمندی از خدمات رفاهی و پذیرایی، با معارف و اهداف قیام عاشورا نیز بیش از پیش آشنا شوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان از خانوادهها خواست زمینه آشنایی بیشتر فرزندان خود با فرهنگ اربعین را فراهم کنند و گفت: بدرقه کاروانهای اربعین تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه تجلی همراهی با نهضت سیدالشهدا (ع) و احیای امر اهلبیت (ع) است و تبیین این فرهنگ برای نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
نظر شما