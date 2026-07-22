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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

اعطای وام ۲۵ میلیونی اربعین برای کارکنان شهرداری تهران

اعطای وام ۲۵ میلیونی اربعین برای کارکنان شهرداری تهران

تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین حسینی به کارکنان شهرداری تهران پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: با حمایت شهردار تهران در پی استقبال و تقاضای کارکنان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی و با هدف تسهیل شرایط زیارت کربلای معلی و نجف اشرف برای همکاران، امسال نیز تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همکارانی که توفیق این سفر بزرگ معنوی و الهی نصیبشان می‌شود، خانواده بزرگ شهرداری و همه جاماندگان را از دعای خیرشان بهره‌مند نمایند.

کد مطلب 6895614

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