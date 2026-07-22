اعطای وام ۲۵ میلیونی اربعین برای کارکنان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: با حمایت شهردار تهران در پی استقبال و تقاضای کارکنان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی و با هدف تسهیل شرایط زیارت کربلای معلی و نجف اشرف برای همکاران، امسال نیز تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ویژه سفر اربعین به کارکنان شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم همکارانی که توفیق این سفر بزرگ معنوی و الهی نصیبشان می‌شود، خانواده بزرگ شهرداری و همه جاماندگان را از دعای خیرشان بهره‌مند نمایند.