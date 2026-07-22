به گزارش خبرنگار مهر، سوسن عباس پناه صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن اشاره به مهمترین چالشهای حوزه سلامت شهرستان بیجار، اظهار کرد: ارتقای سطح بهداشت و درمان و ارائه خدمات مطلوب به مردم از مهمترین مأموریتهای شبکه بهداشت و درمان است و در این مسیر تلاش میکنیم با وجود محدودیتها، کیفیت خدمات حفظ شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی خارج از شهرستان مراجعه میکنند، افزود: این موضوع بر درآمد مراکز درمانی شهرستان تأثیرگذار است و بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای توسعه خدمات را کاهش میدهد.
خیرین؛ بازوی توانمند توسعه سلامت
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با تشریح منابع تأمین مالی مراکز درمانی گفت: بخشی از هزینههای حوزه سلامت از محل بیمهها، درآمدهای بیمارستان، نشاندار کردن مالیاتها، مولدسازی و فروش اموال غیرقابل استفاده تأمین میشود، اما سهم خیرین و مسئولیتهای اجتماعی صنایع و معادن در توسعه زیرساختهای درمانی بسیار تعیینکننده است.
عباسپناه افزود: متأسفانه میزان مشارکت معادن در قالب مسئولیتهای اجتماعی متناسب با نیازهای حوزه سلامت نیست و انتظار داریم این حمایتها افزایش یابد تا بتوان بخشی از کمبودهای بیمارستان و خانههای بهداشت را جبران کرد.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مشارکت خیرخواهانه اظهار کرد: هرچه نیازهای حوزه درمان بیشتر برای مردم تبیین شود، زمینه حضور خیرین نیز پررنگتر خواهد شد و این همراهی میتواند در تأمین تجهیزات پزشکی و اجرای طرحهای عمرانی حوزه سلامت مؤثر باشد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با اشاره به اقدامات خیرخواهانه برخی چهرههای شاخص شهرستان گفت: سعید آقاخانی، هنرمند اهل بیجار، پس از درگذشت پدر خود در تجهیز بیمارستان مشارکت ارزشمندی داشت که این اقدام نمونهای از نقش مؤثر خیرین در ارتقای خدمات درمانی شهرستان است.
پیگیری برای نوسازی بیمارستان
عباسپناه با اشاره به مشکلات تأسیساتی بیمارستان امام حسین (ع) بیجار گفت: خرابی چیلر بیمارستان یکی از دغدغههای مهم مجموعه درمانی بود که با پیگیریهای مستمر، برگزاری فراخوان و تأمین قطعه مورد نیاز، این مشکل برطرف شد.
وی ادامه داد: طرح این موضوع موجب شد وضعیت زیرساختهای بیمارستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و اکنون بازسازی و نوسازی بخشهایی از این مرکز درمانی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کمبود نیروی پرستاری؛ چالش جدی حوزه درمان
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی شهرستان اظهار کرد: بر اساس استانداردها، بیمارستان بیجار به حدود ۱۵۰ پرستار نیاز دارد، اما در حال حاضر تنها ۱۱۰ پرستار در این مرکز فعالیت میکنند.
وی افزود: این کمبود موجب افزایش حجم کار، خستگی و فرسودگی شغلی پرستاران شده و امیدواریم با افزایش سهمیه استخدامی شهرستان در آزمونهای پیشرو، بخشی از این کمبود جبران شود.
ضرورت بازسازی پانسیون نیروهای درمانی
عباسپناه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای طرحی از سایر شهرها به بیجار اعزام میشوند، تصریح کرد: در برخی رشتهها از جمله پرستاری و مامایی نیروی بومی کافی وجود ندارد و ناچار به استفاده از نیروهای سایر شهرستانها هستیم.
وی افزود: وضعیت نامناسب پانسیون محل اسکان نیروهای طرحی یکی از موانع جذب و ماندگاری این نیروهاست و بازسازی و تجهیز این مجموعه میتواند به تأمین پایدار نیروی انسانی در حوزه درمان کمک کند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار در پایان از خیرین، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی شهرستان خواست با مشارکت در توسعه زیرساختهای درمانی، مجموعه بهداشت و درمان را در ارائه خدمات بهتر به مردم همراهی کنند و گفت: بدون تردید مشارکت مردمی، یکی از مهمترین ظرفیتها برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت در بیجار است.
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