به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی‌حسنی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های درمانی در شهرستان دیر اظهار داشت: در دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع ۳۶ بنای بهداشتی، درمانی و زیستی در شهرستان دیر ساخته و به بهره‌داری رسیده است که شامل یک بیمارستان، یک ساختمان شبکه بهداشت و درمان، هفت خانه بهداشت، یک پایگاه سلامت، دو مرکز خدمات جامع سلامت، چهار پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵، یک مرکز دیالیز، یک مرکز خدمات سلامت دهان و دندان و ۱۸ پانسیون پزشکان است.

وی ادامه داد: بیمارستان امام هادی (ع)، پانسیون ۱۰ واحدی پزشکان بیمارستان، ساختمان شبکه بهداشت و درمان، مرکز خدمات جامع سلامت بردستان، خانه بهداشت لمبدان پایینی، خانه بهداشت سرمستان، پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای دوراهک، پایگاه اورژانس ۱۱۵ آبدان، پانسیون ۴ واحدی پزشکان آبدان، خانه بهداشت آبکش، پایگاه اورژانس ۱۱۵ بردخون و خانه بهداشت مغدان از جمله این پروژه‌ها است.

وی اضافه کرد: خانه بهداشت شهنیا، پایگاه سلامت بردخون، مرکز خدمات جامع سلامت بردخون، پانسیون ۴ واحدی پزشکان بردخون، پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ دیر، مرکز خدمات سلامت دهان و دندان دیر، خانه بهداشت جبرانی، خانه بهداشت الی و تعمیرات کلی مرکز خدمات جامع سلامت دیر و آبدان از جمله پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیر است که در دولت تدبیر و امید عملیات اجرایی آنها آغاز و یا به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار شهرستان دیر گفت: در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید برای ساخت این بناها هزینه شده است.

وی افزود: احداث و تجهیز پروژه‌های بهداشتی درمانی در شهرستان دیر موجب ارائه خدمات مطلوب به مردم شده است و باعث رضایتمندی آنان است.

ساخت مرکز جدید درمانی بردخون

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در آئین آغاز عملیات اجرایی مرکز درمانی بردخون اظهار داشت: نوسازی و احداث بناهای بهداشتی درمانی یکی از اولویت‌ها شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر که با یاری خداوند متعال و همکاری مردم و مسئولین در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

احمد آخوندی گفت: با توجه به قدمت و کمبود فضای فیزیکی ساختمان فعلی لازم بود فضای جدیدی با مشخصه‌های بهداشتی، درمانی و زیستی طراحی و ساخته شود که خوشبختانه با همکاری بسیار خوب مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، این مسئله در شهرستان دیر محقق شده است.

وی گفت: ساختمان جدید مرکز درمانی بردخون با زیر بنای هزار و ۲۷۸ متر مربع در سه طبقه ساخته می‌شود که شامل واحدهای بهداشتی، درمانی و پانسیون پزشکان است.

وی در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت آن نیز گفت: برای ساخت این پروژه مبلغ هشتاد میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و امیدواریم در مدت ۱۲ ماه عملیات اجرایی آن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها برای توسعه حوزه سلامت شهرستان دیر استفاده می‌کنیم و امیدواریم اجرای این پروژه‌ها رضایت‌مندی مردم را در پی داشته باشد.

آخوندی افزود: با احداث مرکز خدمات جامع سلامت بردخون میزان نوسازی ابنیه‌های بهداشتی درمانی در بخش بردخون به حدود ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان‌کرد: عملیات اجرایی تنها خانه بهداشت بازسازی نشده بخش بردخون نیز در سال آینده انجام می‌شود و خانه بهداشت بردخون کهنه بازسازی خواهد شد.