خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: بیمارستان امام حسین(ع) بیجار یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی شهرستان است که روزانه میزبان بیماران و مراجعه‌کنندگانی از شهر بیجار و مناطق مختلف شهرستان است؛ مرکزی که برای بسیاری از مردم، نخستین محل مراجعه هنگام بروز بیماری یا نیاز به خدمات درمانی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، طبیعی است که کیفیت خدمات ارائه‌شده، وضعیت بخش‌های مختلف، امکانات رفاهی و حتی شرایط فضاهای عمومی بیمارستان برای مردم اهمیت داشته باشد.

در روزهای اخیر نیز انتشار تصاویری از وضعیت برخی فضاهای بیمارستان در فضای مجازی، موجی از واکنش‌های شهروندان را به همراه داشته و تعدادی از مردم خواستار بررسی وضعیت این فضاها شده‌اند.

یکی از تصاویر منتشرشده مربوط به سرویس بهداشتی آزمایشگاه پشت بیمارستان است که شهروند منتشرکننده آن، وضعیت نظافت و تجهیزات این محل را نامناسب دانسته و خواستار رسیدگی مسئولان شده است.

در پیام منتشرشده، شهروند معترض با اشاره به وضعیت شیر و محل شست‌وشوی دست‌ها، این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین شرایطی برای یک مرکز درمانی قابل قبول است یا خیر.

این گلایه شاید در نگاه نخست موضوعی کوچک به نظر برسد، اما در محیطی مانند بیمارستان که رعایت اصول بهداشتی و فراهم کردن فضای مناسب برای بیماران و همراهان اهمیت دوچندان دارد، همین مسائل جزئی نیز می‌تواند بر نگاه مردم به کیفیت کلی خدمات اثر بگذارد.

ماجرای نمازخانه بیمارستان چه بود؟

یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه شهروندان قرار گرفت، انتشار تصاویری از فضای نمازخانه بیمارستان و طرح این ادعا بود که این محل برای مدتی به عنوان فضای نگهداری تجهیزات و کارتن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

انتشار این تصاویر واکنش شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار را نیز به دنبال داشت.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان در پاسخ خود اعلام کرد که نمازخانه بیمارستان در طبقه اول و در نزدیکی بخش جراحی قرار دارد و برای استفاده بیماران، همراهان، کارکنان و مراجعان در نظر گرفته شده است.

گفته شده که به دلیل کمبود فضا و تا زمان تجهیز و بهسازی محل جدید داروخانه، فضای قبلی نمازخانه برای مدت حدود دو هفته به صورت موقت برای نگهداری تجهیزات و ملزومات مصرفی بیمارستان استفاده شده و همزمان نمازخانه به فضای مجاور منتقل شده است.

شبکه بهداشت همچنین تأکید کرده که دسترسی به نمازخانه جدید همچنان برقرار بوده و کلید آن در دفتر پرستاری قرار داشته است.

در این مطلب آمده است که با جابه‌جایی کامل تجهیزات و ملزومات، فضای قبلی نیز ساماندهی و به وضعیت اولیه بازخواهد گشت.

اما مطالبه مردم ادامه پیدا کرد

پس از انتشار مطلب شبکه بهداشت، یکی از شهروندان در واکنش به توضیحات ارائه‌شده، ضمن قدردانی از پاسخگویی این مجموعه، بار دیگر بر اهمیت حفظ شأن نمازخانه در بیمارستان تأکید کرد.

این شهروند معتقد است بیمارستان با توجه به وسعت و تعداد فضاهای موجود، باید بتواند برای نگهداری موقت تجهیزات، فضای دیگری را اختصاص دهد و نمازخانه را از چنین کاربری‌هایی دور نگه دارد.

در این مطالبه همچنین تأکید شده است که بیماران و همراهان آنها علاوه بر درمان جسم، به آرامش روحی و امکان اقامه نماز در محیطی مناسب نیاز دارند.

فارغ از اختلاف دیدگاه درباره نحوه استفاده موقت از این فضا، نکته مهم این است که چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد مردم نسبت به جزئیات محیط بیمارستان حساس هستند و انتظار دارند فضای درمانی از نظر نظافت، نظم، امکانات رفاهی و شرایط معنوی نیز در شأن بیماران و مراجعه‌کنندگان باشد.

فرماندار پای کار مشکلات بیمارستان

در همین شرایط، کاظم کاظمی، فرماندار شهرستان بیجار، در بازدید اخیر خود از بیمارستان امام حسین(ع) از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید کرد و در جریان مستقیم مسائل و نیازهای آن قرار گرفت.

اورژانس، بخش ICU، داروخانه بخش بستری، آزمایشگاه و ساختمان در حال احداث CT از جمله بخش‌هایی بود که مورد بازدید فرماندار قرار گرفت.

کاظمی در جریان حضور در اورژانس نیز با پزشکان، کادر درمان، بیماران و همراهان آنها گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و دغدغه‌های موجود قرار گرفت.

فرماندار بیجار همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تکریم مراجعان و رفع مشکلات موجود تأکید کرد و برای تسریع در حل بخشی از مسائل مطرح‌شده، به صورت تلفنی موضوعات را از دستگاه‌های مرتبط پیگیری کرد.

وی توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و رسیدگی به مسائل بهداشت و درمان را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و بر ادامه پیگیری‌های میدانی برای رفع مشکلات بیمارستان تأکید کرد.

شبکه بهداشت: اقدامات برای ارتقای خدمات در حال انجام است

سوسن عباس‌پناه، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار نیز در جریان این بازدید گزارشی از وضعیت بیمارستان، اقدامات انجام‌شده، نیازهای موجود و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای خدمات ارائه کرد.

روند احداث ساختمان CT یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این بازدید بود؛ پروژه‌ای که تکمیل آن می‌تواند بخشی از نیازهای تشخیصی بیماران شهرستان را پاسخ دهد.

در کنار این پروژه، وضعیت بخش‌های مختلف بیمارستان و نیازهای آن نیز مورد بررسی قرار گرفت تا برای رفع مشکلات موجود، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

مردم چه می‌خواهند؟

آنچه از مجموعه مطالب منتشرشده و واکنش‌های شهروندان می‌توان دریافت، این است که مطالبه مردم تنها ساخت یک ساختمان یا خرید یک دستگاه نیست.

مردم انتظار دارند بیماری که وارد بیمارستان می‌شود، علاوه بر دریافت خدمات پزشکی، در محیطی تمیز، منظم و در شأن خود و همراهانش حضور داشته باشد.

سرویس‌های بهداشتی مناسب، نمازخانه مرتب، فضای انتظار مطلوب، پاسخگویی مناسب، دسترسی به تجهیزات مورد نیاز و برخورد مناسب کادر درمان، همه بخشی از تجربه‌ای است که بیمار از یک مرکز درمانی با خود به خانه می‌برد.

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: وقتی بیمار به بیمارستان مراجعه می‌کند، خانواده او به اندازه درمان، نگران شرایط محیط و امکانات هستند.

وی افزود:انتظار زیادی نیست که حداقل فضاهای عمومی بیمارستان تمیز و مرتب باشد.

شهروند دیگری نیز معتقد است: بیمارستان متعلق به مردم است و هر مشکلی که در آن وجود دارد باید بدون حساسیت و با هدف اصلاح مطرح شود. اگر مردم گلایه می‌کنند، باید این گلایه‌ها شنیده شود.

پاسخگویی؛ حلقه مهم اعتماد عمومی

در این میان، پاسخگویی شبکه بهداشت به موضوع نمازخانه را می‌توان یکی از حلقه‌های مهم این ماجرا دانست.

مسئولان شبکه توضیح داده‌اند که استفاده از فضای قبلی نمازخانه موقت بوده و نمازخانه دیگری برای استفاده مراجعان در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، مطالبه شهروندان نیز این است که حتی اقدامات موقت باید با رعایت شأن بیماران و مراجعان انجام شود و فضاهای عمومی بیمارستان از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

در واقع، نقطه مشترک میان هر دو طرف را می‌توان در یک مطالبه خلاصه کرد: بیمارستان باید محیطی مناسب، سالم، منظم و در شأن مردم داشته باشد.

بیمارستانی که نیازمند نگاه جدی‌تر است

بیمارستان امام حسین(ع) بیجار، با توجه به جمعیت شهرستان و مراجعه بیماران از مناطق مختلف، بیش از یک مرکز درمانی معمولی برای مردم منطقه اهمیت دارد.

هرگونه ضعف در تجهیزات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی یا امکانات رفاهی می‌تواند مستقیماً بر تجربه بیماران و همراهان آنها اثر بگذارد.

از سوی دیگر، اقداماتی مانند احداث ساختمان CT، پیگیری مشکلات اورژانس، بررسی وضعیت ICU و آزمایشگاه و تلاش برای رفع کمبودها نشان می‌دهد موضوع توسعه زیرساخت‌های درمانی در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گرفته است.

اکنون آنچه مردم انتظار دارند، تبدیل این پیگیری‌ها به نتیجه ملموس است؛ نتیجه‌ای که باید در کیفیت خدمات، وضعیت فضاهای عمومی، کاهش مشکلات بیماران و ارتقای رضایتمندی مراجعه‌کنندگان دیده شود.

مطالبه‌ای که باید به نتیجه برسد

بیمارستان امام حسین(ع) بیجار امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک نگاه جامع است؛ نگاهی که همزمان تجهیزات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی، نظافت، امکانات رفاهی و کیفیت خدمات را ببیند.

گلایه مردم درباره یک سرویس بهداشتی یا نمازخانه شاید به تنهایی مسئله بزرگی نباشد، اما وقتی چنین موضوعاتی در کنار دیگر دغدغه‌های درمانی قرار می‌گیرد، به مطالبه‌ای جدی برای ارتقای کیفیت محیط بیمارستان تبدیل می‌شود.

اکنون انتظار شهروندان از مسئولان این است که همان‌طور که در برابر مطالبات مردم پاسخگو هستند، روند اصلاح مشکلات نیز به صورت مستمر دنبال شود و نتیجه آن برای مردم قابل مشاهده باشد.

بیمارستان محل مراجعه افرادی است که در سخت‌ترین شرایط جسمی و روحی خود قرار دارند؛ بنابراین حداقل انتظار این است که در کنار درمان بیماری، محیطی آرام، پاکیزه، منظم و شایسته برای بیمار و همراه او فراهم باشد.

این مطالبه‌ای است که نه در قالب گلایه‌های فضای مجازی، بلکه باید در میدان عمل پاسخ داده شود.