به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بابک فرخی، در نهمین جلسه وبیناری با حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به حضور ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی در فاز نخست اجرای برنامه به همراه پنج دانشگاه پیشرو، گفت: این دانشگاه‌ها وارد مرحله اجرایی برنامه شده‌اند و اقدامات مناسبی را برای استقرار برنامه انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیندهای اجرایی افزود: در این مرحله باید قراردادهای مرتبط با اجرای برنامه نهایی شده باشد و در این نشست، گزارشی از روند انعقاد قراردادها در سطوح مختلف ارائه خواهد شد.

فرخی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: در این جلسه، مفاد این آیین‌نامه و ارکان حکمرانی برنامه شامل ستاد ملی، دبیرخانه ستاد و وظایف هر یک به‌طور کامل تشریح می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اختیارات و مسئولیت‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به ستاد ملی و دبیرخانه آن، به‌ویژه در وزارت بهداشت و معاونت بهداشت، واگذار شده است، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تبیین خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تصریح کرد: در این نشست، ساختار متناظر در سطح استان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و وظایف و اختیارات ستادهای استانی و دبیرخانه‌های آن‌ها برای اجرای هماهنگ برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تشریح خواهد شد.

فرخی از همراهی و همکاری دست‌اندرکاران اجرای برنامه، به‌ویژه مسئولان و کارشناسان مرتبط، قدردانی کرد و بر تداوم همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای موفق این برنامه ملی تأکید کرد.