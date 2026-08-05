به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای جنگ تحمیلی همچنان سایه سنگین خود را روی تمامی فعالیت‌های فرهنگی هنری کشور انداخته و بسیاری از فعالان این عرصه منتظرند تا به واسطه آنچه در روزها یا هفته‌های پیش رو اتفاق می‌افتد، ببینند چه سرنوشتی برای ادامه روند فعالیت‌هایشان در انتظار است.

مسیری پرچالش و تقریبا نامعلوم که «موسیقی» نیز از آن جدا نیست و هنوز نمی توان به طور مشخص درباره آنچه قرار است در این چارچوب اتفاق بیفتد به طور قطعی سخن گفت. فرآیندی که فعلا محدود به تولید تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های محدودی شده است که برخی از آنها به واسطه ضرورت های موجود متصل به مفاهیم ملی - میهنی و برخی هم دربرگیرنده حس و حال معنوی مرتبط با ایام سوگواری شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) و ماه های محرم و صفر است و بسیاری از هم‌وطنانمان مایل به شنیدن چنین آثاری در این شرایط هستند.

برخی از تولیدات هم هستند که به واسطه انجام مراحل ضبط و تولید در ایام قبل از جنگ و حتی در درون آن به مرحله انتشار رسیده اند. فرآیندی که عمدتا متمرکز بر ارائه آلبوم ها و بسته های موسیقایی مختلفی است که در این گزارش رسانه ای به معرفی برخی از آنها می پردازیم. محصولاتی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی و دیگر گونه های مختلف که در بازه زمانی اول مرداد تا زمان انتشار این گزارش پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

سعید ذهنی و انتشار اولین آلبوم «موسیقی تئاتر»

«موسیقی تئاتر» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی سعید ذهنی توسط موسسه فرهنگی هنری «زُروان» به مدیریت ارشام مودبیان در دسترس شنوندگان و علاقه‌مندان موسیقی تئاتر قرار گرفته است.

سعید ذهنی درباره این آلبوم توضیح داده است: «این مجموعه نخستین آلبوم از موسیقی های اورجینال ساخته شده برای تئاتر است؛ البته انتشار مجموعه های بعدی نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این آلبوم پلی میان موسیقی تئاتر و مخاطبان امروز ایجاد کرده و به شناخت و ماندگاری بیشتر این هنر کمک کند.»

«تاج محل - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در خانه نمایش اداره تئاتر، «رابعه - ۱۳۸۳» به کارگردانی حسین سحرخیز اجرا شده در تالار وحدت، «پرنیان هفت رنگ - ۱۳۸۸» به کارگردانی کوروش زارعی اجرا شده در تالار وحدت، «هاملت با سالاد فصل - ۱۳۸۸» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «ضیافت شیطان - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «لبخند باشکوه آقای گیل - ۱۳۸۶» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «حریر سرخ صنوبر - ۱۳۸۵» به کارگردانی شکرخدا گودرزی اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «لیلی و مجنون - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «ملودی شهربارانی - ۱۳۸۴» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «نظمیه زنان - ۱۳۹۱» به کارگردانی اصغر خلیلی اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «هملت شاهزاده کوچولوی دانمارک - ۱۳۸۸» به کارگردانی رضا بابک اجرا شده در تماشاخانه ایرانشهر عنوان آثار نمایشی هستند که موسیقی آنها در این آلبوم گنجانده شده اند.

«آرن»، آلبوم «۱۹۹۷» و چند داستان دیگر

مهیار رجب پور از تهیه کنندگان و فعالان عرصه موسیقی چندی پیش بود که از آغاز فصل جدید فعالیت های «آرن» خواننده پاپ با انتشار آلبوم «۱۹۹۷» و برنامه ریزی برای اجرای کنسرت خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل جدید فعالیت های «آرن» در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی بیان کرد: آلبوم «۱۹۹۷» مجموعه‌ای هشت‌قطعه‌ای و حاصل انتخاب بهترین آثاری است که «آرن» تا به امروز تولید کرده و تلاش شده هر یک از قطعات این مجموعه با بالاترین کیفیت ممکن و با نگاهی حرفه‌ای به ترانه، آهنگسازی، تنظیم، میکس و مستر شکل بگیرد. این آلبوم در مجموع بازتابی از مسیر شخصی، عاطفی و هنری «آرن» تا امروز است؛ مسیری که تجربه‌ها، دغدغه‌ها و تغییرات او را در قالب هشت روایت موسیقایی متفاوت به تصویر می‌کشد.

رجب پور ادامه داد: برخلاف بسیاری از آلبوم‌هایی که بر یک فضای ثابت و مشخص حرکت می‌کنند، «۱۹۹۷» خود را به یک حال‌وهوا یا سبک محدود نکرده و «آرن» در هر قطعه تلاش کرده حرف، روایت و تجربه‌ای متفاوت را ارائه کند. در این مجموعه، قطعات احساسی و عاشقانه در کنار آثار ریتمیک، پرانرژی و متأثر از سلیقه موسیقایی نسل جدید قرار گرفته‌اند؛ تنوعی که باعث می‌شود هر شنونده بتواند بخشی از احساسات و تجربه‌های خود را در یکی از قطعات آلبوم پیدا کند.

وی در رابطه با دیگر جزئیات آلبوم گفت: این آلبوم شامل هشت قطعه با نام‌های «آخرین خداحافظی»، «فرودگاه»، «می‌خوام عاشق تو شم»، «گل رز»، «نه سفیدی نه سیاه»، «از کجا بگم»، «مثل قبل» و «یخ کردم ـ رمیکس» است. توضیح دیگر اینکه انتشار «۱۹۹۷» به دلیل شرایط و وقایع اجتماعی چندین بار به تعویق افتاد؛ اما «آرن» و تیم تولید ترجیح دادند این مجموعه در شرایطی منتشر شود که بتواند با تمرکز و کیفیتی درخور به دست مخاطبان برسد و خوشبختانه از از زمان انتشار، بازخوردهای مثبت فراوانی از سوی مخاطبان و دنبال‌کنندگان «آرن» دریافت کرده است.

شنیدن ظرافت های موسیقی خراسان با آلبوم «مهرگان»

«مهرگان» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آلبوم های موسیقی است که طی روزهای گذشته به آهنگسازی و نوازندگی کمانچه صمد برقی و نوازندگی تمبک و دف سیامک برقی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی توسط گروه «خنیاگران خیام» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

«ترنج»، «شور»، «ورشان»، «نوا»، «ناقوس»، «دشتی»، «سارنگ»، «افشاری»، «پاژ»، «سه گاه»، «رامش»، «گرداب»، «بیات زند»، «مهرگانی»، «شوشتری»، «رواشین»، «چهارگاه» و «هژیر» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

صمد برقی از جمله هنرمندانی است که تحصیلات موسیقی را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران به پایان رسانده و طی این مدت نزد هنرمندانی چون اسدالله برقی، اردشیر کامکار، محمدرضا لطفی، علی اکبر شکارچی، حسین میثمی، هومان اسعدی، بابک خضرایی و شریف لطفی به فراگیری موسیقی پرداخته است.

برگزاری کنسرت با گروه هم نوازان شیدا به سرپرستی زنده یاد محمدرضا لطفی، سرپرستی گروه «خنیاگران خیام»، «ارکستر صبا»، مدیریت گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و حضور در چندین کشور خارجی برای اجرای کنسرت از جمله فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی محسوب می شود.

انتشار نسخه مجازی آلبوم «قائد شهید»

نسخه مجازی آلبوم «قائد شهید» هم عنوان تازه‌ترین پروژه موسیقایی دفتر موسیقی، سرود و شعر سازمان صداوسیما است که در آستانه تشییع پیکر امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به آهنگسازی امیرحسین سمیعی منتشر شد.

این آلبوم شامل هفت قطعه با نام های «قائد شهید»، «وداع»، «رستاخیز»، «فراق»، «پدر»، «عروج» و «پرواز» است که توسط امیرحسین سمیعی در ایام جنگ تحمیلی رمضان تهیه و ضبط شده است.

ارکستر سمفونیک و گروه کُر سازمان صداوسیما هم طی روزهای تشییع پیکر «آقای شهید ایران» این اثر را اجرا و از شبکه های سراسری پخش و منتشر خواهد کرد.

امیرحسین سمیعی متولد سال ۱۳۶۲ است. وی فارغ التحصیل هنرستان موسیقی است و کارشناسی خود را در رشته سینما از دانشگاه هنرومعماری تهران دریافت کرده است. سمیعی همچنین در دانشگاه کومیتاس ارمنستان در رشته آواز کلاسیک موسیقی را دنبال کرده است.

خوانندگی در گروه کر ارکستر سمفونیک صداوسیما، ارکستر موسیقی ملی ایران و دیگر ارکسترهای شناخته شده کشورمان، ساخت و تولید چندین تک آهنگ در عرصه های مختلف ملی-میهنی، خوانندگی در سمفونی‌های خلیج فارس و دلاوران و آهنگسازی برای موسیقی فیلم نیز در کارنامه هنری و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارنامه مدیریتی وی دیده می‌شود.

آلبوم «تابستان» و ماجرای شیارهایی که بداهه نیست

«تابستان» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده موسیقایی است که به تازگی با هنرمندی و آهنگسازی مهدی رضانیا از هنرمندان عرصه سنتورنوازی در قالب یک پروژه تک نوازی مشتمل بر ۱۱ آهنگ پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«رویای تابستان»، «کنار شمعدانی ها»، «خورشید تابان»، «عطش تابستان»، «در باغ ایرانی»، «خاطره تابستان»، «صبح تابستان»، «رقص فواره کوچک»، «ظهر تابستان»، «غروب تابستان»، «جشن تابستان» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

مهدی رضانیا درباره این اثر نوشته است: «تابستان» سومین آلبوم تک نوازی من است. آلبوم نخست، «سلامی به آفتاب» را با هدف آهنگسازی ساختم که بیشتر در بستر «قطعه سازی» بودند و تأثیر گرفته از سبک استاد اردوان کامکار. آلبوم دوم، «گوهرهای ردیف» را با هدف ارائه‌ای شخصی از ردیف موسیقی ملی و به ویژه تأکید بر سکوت‌ها تولید کردم. «تابستان» تلاشی برای ترکیب این ۲ نگاه مختلف به موسیقی سازی؛ ساختن موسیقی (در مقابل بداهه‌پردازی) با توجه به یک مفهوم و از سویی ماندن در فضای موسیقی دستگاهی است.

ساختن قطعه، معمولاً با یک مفهوم آغاز می‌شود که نام قطعه می‌تواند معرف آن باشد. اما در فضای موسیقی دستگاهی، گوشه‌ها از پیش هم نام گرفته‌اند و هم شاخص‌هایشان (شاهد، ایست، فرود) هویت ویژه‌ای به آنها داده است. بنابراین تابستان تلاشی است برای استفاده از هر ۲ روش چه در بخش‌های وزن‌دار و چه در بخش‌های بدون وزن. هیچ شیاری از این آلبوم بداهه نیست اگرچه از بداهه‌نوازی هم برای ساخت آنها استفاده شده است. پیش از ضبط قطعه‌ها، همه را نت‌نویسی و از بر کرده بودم.

«لحظه ای درنگ» با موسیقی در لا به لای این روزها

«لحظه های درنگ» عنوان یک آلبوم تازه موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی حامد بالنده و مرتضی آقاباقری در دسترس علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

«مثل باران»، «زنگار»، «نیلی شب»، «سبوی خاطره»، «صبح دم»، «سرود ابر»، «سوار»، «دوباره باران» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

حامد بالنده مدیر هنری این پروژه درباره آلبوم «لحظه‌ای درنگ» نوشته است: «لحظه‌ای درنگ» از درنگ‌هایی کوچک و محو که آرام از لابه‌لای روزها گذشته‌اند و در نغمه‌ها نشانی از خود نهاده‌اند، جان گرفته است. این اثر از منظر مُدال برآمده از دستگاه شور و آوازهای ابوعطا و دشتی است اما تابع ترتیب ردیفی گوشه‌ها و تقدم و تأخر حاکم بر آنها نیست و آزادانه در فضای مُدال آنها سیر می‌کند، ولی می‌کوشد تا چرخه‌ای منسجم را بیان کند.

در نیمه های مرداد ماه «آسمان جاری است»!

آلبوم «آسمان جاری است» با موسیقی ارشاد رازانی و شعر و دکلمه قربان ولیئی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«آسمانی جاری است»، «موسیقی سلام»، «بی قراری»، «پرهای تازه»، «تجلی»، «پرواز»، «فاتح القلوب»، «طلوع»، «زندگی» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

ارشاد رازانی از هنرمندان دانش آموخته در رشته تئاتر است که طی سال های های گذشته در عرصه آهنگسازی نیز به فعالیت مشغول بوده و سرپرستی گروه موسیقی «راهی» را به عهده گرفته است. او در حوزه نوازندگی سازهای تار، سه تار، گیتار و گیتار الکتریک هم حضور فعالی داشته و علاوه بر نوازندگی در حوزه آهنگسازی فیلم و تئاتر در تولید آلبوم موسیقی هم به فعالیت مشغول است که از آن جمله می توان به آلبوم «باغ ارم» اشاره کرد.

پروژه «آسمان جاری است» حاصل تجربه دوباره از یک همراهی موفق با قربان ولیئی پس از آلبوم «بی کرانگی» است.

قربان ولیئی هم از شاعران و نویسندگانی است که دانش آموخته مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان است و تاکنون مجموعه شعرهایی چون «ترنم داودی سکوت»، «گفتم به لحظه نام تو را جاودانه شد»، «باید نوشت نام تو را با پرنده ها»، «جوان شدن جاودانگی»، «ضربات ذات موسیقی» از وی منتشر شده است.

«یالثارات الامام» و پروژه‌ای برای اربعین حسنی

آلبوم «یالثارات الامام» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای و اشتراک آئینی میان هنرمندان ایران و جهان عرب طی روزهای منتهی به اربعین حسینی منتشر شد.

محور اصلی این اثر، زیارت اربعین حسینی، تمرکز بر فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است.

در این مجموعه، محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، سجاد محمدی، امین قدیم و امیر طلاجوران از ایران، حسین خیرالدین از لبنان، حیدر الفریجی، جبار الحریشاوی و احمد الساعدی از عراق و محمد غلوم از بحرین، اجرای قطعات را برعهده دارند.

همچنین اشعار و قطعات این آلبوم توسط جمعی از شاعران، آهنگسازان و هنرمندان ایرانی، عراقی، لبنانی و بحرینی در حال تولید بوده و تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری کشورهای مختلف، اثری مشترک با رویکردی فراملی و مخاطب‌محور تولید شود.

آلبوم «یالثارات الامام» به همت قرارگاه بین‌المللی سحاب، با مشارکت مؤسسه‌ فرهنگی عقیق و مؤسسه بین‌المللی سماوات، پس از پایان مراحل تولید و آماده‌سازی، در روزهای آینده از طریق رسانه‌های معتبر بین‌المللی منتشر می‌شود.