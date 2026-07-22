به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در بازدید از حوزههای برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم، روند برگزاری این آزمونها را مطلوب ارزیابی کرد.
وی اظهار کرد: در روزهای گذشته ۶۰۰ نفر از دانشآموزان دختر و پسر شهرستان عسلویه در امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم شرکت کردند. این دانشآموزان در رشتههای علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم انسانی به رقابت علمی پرداختند.
فرماندار عسلویه افزود: خوشبختانه با برنامهریزی مناسب و هماهنگیهای انجامشده، امتحانات نهایی در فضایی آرام و منظم و بدون هیچگونه مشکل خاصی برگزار شد.
پاسالار با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش، مدیران مدارس، عوامل اجرایی و مراقبان امتحانات، تصریح کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری مطلوب امتحانات و ایجاد آرامش خاطر برای دانشآموزان از اولویتهای اصلی بوده است.
وی با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشآموزان، خاطرنشان کرد: امیدواریم دانشآموزان با تلاش و پشتکار خود، نتایج شایستهای در این آزمونهای سرنوشت ساز کسب کرده و زمینه موفقیتهای بیشتر آنان در ادامه مسیر تحصیلی فراهم شود.
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