به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در بازدید از حوزه‌های برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، روند برگزاری این آزمون‌ها را مطلوب ارزیابی کرد.

وی اظهار کرد: در روزهای گذشته ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان عسلویه در امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم شرکت کردند. این دانش‌آموزان در رشته‌های علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم انسانی به رقابت علمی پرداختند.

فرماندار عسلویه افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی‌های انجام‌شده، امتحانات نهایی در فضایی آرام و منظم و بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی برگزار شد.

پاسالار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش، مدیران مدارس، عوامل اجرایی و مراقبان امتحانات، تصریح کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری مطلوب امتحانات و ایجاد آرامش خاطر برای دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی بوده است.

وی با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: امیدواریم دانش‌آموزان با تلاش و پشتکار خود، نتایج شایسته‌ای در این آزمون‌های سرنوشت‌ ساز کسب کرده و زمینه موفقیت‌های بیشتر آنان در ادامه مسیر تحصیلی فراهم شود.